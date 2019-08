Na horyzoncie nie widać końca upału

Burze z gradem i upały. Alarmy we wszystkich województwach - 28-08-2019 Upały będą nam towarzyszyć do czwartku. W niemal całym kraju temperatura okaże się niebezpiecznie wysoka, a w wielu regionach zagrzmi. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed upałami i burzami z gradem. czytaj dalej

Piątek jeszcze z burzami

W czwartek na północy, południu i krańcach wschodnich spodziewany jest przelotny deszcz. Miejscami mogą pojawić się też burze z dość intensywnymi opadami deszczu. Może spaść do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru rozpędzą się do 70-90 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy od 28 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 34 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

W piątek na Pomorzu i w województwach południowych musimy być przygotowani na przelotny deszcz i burze. Te przyniosą opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw. i porywy wiatru dochodzące do 60-80 km/h. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Spokojnie w całym kraju, ale upalnie

Czeka nas słoneczna sobota w całym kraju. Temperatura osiągnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 33 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z południa.

Niedziela powinna być na ogół pogodna. Jedynie na zachodzie popada przelotny deszcz, niewykluczone są burze. Spadnie w nich do 10-20 l/mkw. deszczu, a porywy wiatru osiągną do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy od 26 st. C na Pomorzu do 33 st. C na Podkarpaciu. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Wideo Potencjalne opady deszczu w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Żar nie ustanie

W poniedziałek tylko na Podkarpaciu będzie słonecznie. W pozostałych regionach spadnie przelotny deszcz. Temperatura osiągnie od 23 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z południa.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek