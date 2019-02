Na horyzoncie powrót ciepła. Miejscami 12 stopni

Zapowiada się pogodna sobota. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr, wiejący z kierunków wschodnich, na ogół słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu może powiać dość silnie.

Do 11 stopni

W niedzielę synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie. Termometry pokażą od 3 st. C na Podkarpaciu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

W poniedziałek będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami na zachodzie. Na południowym wschodzie kraju wystąpią słabe opady deszczu do trzech litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Podkarpaciu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr, północno-zachodni, powieje słabo i umiarkowanie.

Wideo Temperatura w kolejnych pięciu dni (Ventusky.com) (wideo bez dźwięku)

Pogodna aura w prawie całym kraju

Zapowiada się pochmurny wtorek, ale z rozpogodzeniami. Na południu wystąpią słabe opady deszczu do trzech litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 8 st. C na wschodzie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, na wschodzie w porywach rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na wtorek i środę

W środę będziemy mogli cieszyć się pogodną aurą. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na południowym wschodzie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, na północy w porywach powieje do 80 km/h.