Na horyzoncie powrót deszczu ze śniegiem

Niebezpieczne roztopy na południu. Żółte alerty IMGW - 16-02-2019 W regionach na południu kraju pogoda jest i będzie niebezpieczna. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami. czytaj dalej

Do 14 stopni

Niedziela w przeważającej części kraju okaże się pogodna. Jedynie na Kaszubach, Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z zachodu i okaże się słaby i umiarkowany.

W poniedziałek w całym kraju będziemy mogli cieszyć się pogodną aurą. Jedynie nad ranem na wschodzie mogą utrzymywać się mgły. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z południa, a wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Wtorek we wschodniej Polsce okaże się pogodny. Na zachodzie wystąpią zaś opady deszczu, maksymalnie do 5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Powieje z południowego zachodu, słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Temperatura w najbliższych dniach

Powrót deszczu

W środę mieszkańcy północy kraju mogą spodziewać się opadów deszczu, maksymalnie do 5 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Czwartek przyniesie nam pochmurną i deszczową aurę. Przez całą dobę może spaść do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Opady szczególnie dadzą się we znaki na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i Ziemi Lubuskiej. W północno-wschodnich stronach kraju pojawią się opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na środę i czwartek