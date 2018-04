Na horyzoncie powrót gorąca

Fronty przyniosą burze i grad. Zobaczymy gwałtowne oblicze wiosny - 24-04-2018 W najbliższych dniach pogoda będzie się zmieniać jak w kalejdoskopie. Czekają nas burze, a wraz z nimi silny wiatr oraz opady deszczu. Również temperatura okaże się zmienna. Na termometrach zobaczymy od 12 do nawet 25 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W czwartek wystąpią przelotne opady deszczu, a na Pomorzu po południu pojawią się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach burzowych osiągnie prędkość do 70 kilometrów na godzinę.

W piątek ma być pogodnie, jedynie na północnym wschodzie wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na południu. Powieje słabo i umiarkowanie.

W sobotę pogodnie będzie na Podkarpaciu. Poza tym spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Temperatura wyniesie od 17 st. C na Pomorzu do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, będzie południowo-zachodni.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Powrót gorąca

W niedzielę na południu Polski prognozujemy przelotne opady deszczu i burze. Na pozostałym obszarze kraju dzień zapowiada się pogodnie. Temperatura wyniesie od 18 st. C na Pomorzu do 25 st. C na Podkarpaciu. Wschodni i południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany, ale w porywach burzowych jego prędkość dojdzie do 70 km/h,

W poniedziałek na Podkarpaciu będzie pogodnie. Poza tym wystapią przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna utrzyma się w przedziale od 22 st. C na Pomorzu do 28 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, na ogół umiarkowany, w porywach burzowych powieje z prędkością do 70 km/h, wschodni i południowo-wschodni.