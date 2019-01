Na horyzoncie śnieg, odwilż i halny

Kolejne dni przyniosą przelotne opady śniegu, ale jest też szansa na chwile ze słońcem. Od piątku czeka nas odwilż. Temperatura wzrośnie miejscami do 7 stopni Celsjusza.

Oblodzenia i opady marznące. Alerty w 10 województwach - 28-01-2019 Aura w większości regionów kraju będzie niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przed oblodzeniem i opadami marznącymi. czytaj dalej

Śnieżny wtorek

Polska jest po wpływem niżu Martin znad Danii i związanego z nim frontu atmosferycznego. Płynie do nas ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie z południa.

We wtorek w całym kraju może poprószyć śnieg. Temperatura wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Wyjrzy słońce

Środa w całym kraju okaże się pogodna. Termometry pokażą od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Czwartek przeważnie pogodny

Oblodzenia i opady marznące. Alerty w 10 województwach - 28-01-2019 Aura w większości regionów kraju będzie niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przed oblodzeniem i opadami marznącymi. czytaj dalej

Halny w górach

W czwartek tylko na wschodzie wystąpią przelotne opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju możemy liczyć na wiele chwil ze słońcem. Na termometrach zobaczymy od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Pierwszy dzień lutego przyniesie powrót słonecznej aury w całej Polsce. Czeka nas odwilż w całym kraju - termometry wskażą od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na południu kraju. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę. W górach powieje halny.

Pokropi deszcz

Sobota zapowiada się deszczowo w całym kraju. Termometry pokażą od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. na Podkarpaciu. Z południa powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach jego prędkość wzrośnie do 60 km/h. Mieszkańcy gór muszą być przygotowani na wiatr halny.

Prognoza pogody na piątek i sobotę