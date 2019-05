Na horyzoncie widać koniec burz

Trąba powietrzna nad Lubelszczyzną. "Sekundy, to były sekundy" - 21-05-2019 Przez Lubelszczyznę przeszła trąba powietrzna. Jedna osoba została lekko ranna. Uszkodzonych zostało około 120 budynków, w tym około 40 budynków mieszkalnych. Na miejscu pracuje straż pożarna, która próbuje zabezpieczyć budynki. czytaj dalej

Czwartek z burzami

W środę zachmurzenie będzie zmienne. Możliwe są niewielkie opady oraz burze z deszczem do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru rzędu 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 22 st. C na Podlasiu. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr ze zmiennych kierunków.

W czwartek na zachodzie będzie można liczyć na słońce. W pozostałych regionach spodziewamy się niewielkich opadów deszczu i burz. Miejscami podczas nich może spaść 10-20 l/mkw., powieje też silniejszy wiatr, który rozpędzi się do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Lubelszczyźnie do 23 st. C na Suwalszczyźnie. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

Odpoczniemy od burz

W piątek na Podkarpaciu przelotnie popada deszcz. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Termometry pokażą od 18 st. C na Podkarpaciu do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Sobota przyniesie zmienne zachmurzenie i niewielkie opady deszczu. Temperatura osiągnie maksymalnie od 18 st. C na Dolnym Śląsku do 21 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z zachodu.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Maksymalnie 20 stopni

Niedziela nie przyniesie zmiany w pogodzie. Utrzymywać się będzie zmienne zachmurzenie. Miejscami przelotnie popada deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 20 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.