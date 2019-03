W marcu jak w garncu - to przysłowie w pełni oddaje pogodę, z którą będziemy mieli do czynienia w najbliższych dniach. Do Polski powróci porywisty wiatr, a także deszcz, deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Z początkiem nowego tygodnia czeka nas ochłodzenie.

Do 13 stopni

W piątek deszczowa aura spodziewana jest na północy, zachodzie i w centrum kraju. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Temperatura wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Pomorzu do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość 40-70 kilometrów na godzinę. Silniejsze porywy prognozowane są na północy - do 60-80 km/h, a w strefie brzegowej nawet do 80-110 km/h.

Sobota zapowiada się pochmurnie w całym kraju, na zachodzie może popadać deszcz. Termometry pokażą od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Z południowego zachodu wiać będzie umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach osiągnie 40-70 km/h.

W niedzielę aura na Pomorzu przyniesie opady deszczu, a na Podlasiu - śniegu. Mieszkańcy pozostałych regionów będą mogli liczyć na rozpogodzenia. Temperatura wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr okresami rozpędzi się w porywach do 40-70 km/h. W strefie przybrzeżnej prędkość porywów wzrośnie do 90 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Porywy wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com) (wideo bez dźwięku)

Nowy tydzień i ochłodzenie

Poniedziałek zapowiada się pogodnie tylko na Podkarpaciu. Poza tym popada śnieg lub śnieg z deszczem. Ochłodzi się. Termometry wskażą od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu wiać będzie umiarkowany i dość silny wiatr. Okresami w porywach rozpędzi się do 40-70 km/h.

We wtorek będziemy mogli liczyć na pogodną aurę. Temperatura wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. na C na Pomorzu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek