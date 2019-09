Na horyzoncie wyraźne ochłodzenie

Mortimer sprawia, że wieje w Polsce. Liczne interwencje strażaków, brak prądu - 30-09-2019 Gwałtowna pogoda, jaka w poniedziałek zapanowała w Polsce, jest skutkiem działania niżu Mortimer. Miejscami porywy wiatru rozpędzają się do ponad 100 kilometrów na godzinę. Strażacy z całego kraju mają pełne ręce roboty w związku z usuwaniem skutków wichur. czytaj dalej

Ochłodzenie

We wtorek na południu i południowym wschodzie kraju wystąpi pogodna aura. W pozostałych regionach należy się spodziewać dużego zachmurzenia z przejaśnieniami i okresowymi opadami deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni wiatr, umiarkowanie i dość silnie. W porywach będzie osiągał do 50-70 kilometrów na rodzinę.

Środa na północnym zachodzie kraju zapowiada się dość pogodnie. W pozostałej części kraju będzie pochmurno z przejaśnieniami, wystąpią również przelotne opady deszczu do 5-15 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 12 st. C na Wybrzeżu, przez 16 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na południowym wschodzie. Umiarkowany i okresami dość silny wiatr powieje z kierunków zachodnich, a w porywach może rozpędzać się do 50 km/h.

W czwartek na niebie pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Okresami na zachodzie i południu popada do 5 l/mkw. deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Podkarpaciu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu, na ogół będzie słaby i umiarkowany, jednak okresami jego porywy mogą przybierać na sile.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Wiatr osłabnie

Zagrożenie silnym wiatrem w całym kraju - 30-09-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem, który w porywach powieje do 100 kilometrów na godzinę. Tak silny wiatr stanowi zagrożenie dla życia. czytaj dalej

Piątek w całym kraju przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i w centrum kraju okresami wystąpią opady deszczu rzędu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, 12 st. C w centrum kraju do 14 st. C na południowym zachodzie. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Sobotnie niebo pokryte będzie dużym zachmurzeniem z przejaśnieniami. W wielu regionach wystąpią opady deszczu do 5-10 l/mkw., padać nie powinno jedynie na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna sięgnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego zachodu.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowane porywy wiatru w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)