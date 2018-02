Do Polski wkroczyło mroźne arktyczne powietrze. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał komunikaty informujące o silnym mrozie oraz prognozę ostrzeżeń na najbliższe dni. Prosimy zachować ostrożność - duże mrozy stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia.

Komunikaty IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zakomunikował o silnym mrozie w. Tam do godziny 7 stacje synoptyczne zanotowały -16,5 st. C w miejscowości Cewice, -14,8 st. C w Kościerzynie, -14,6 w miejscowości Miastko, -13,6 st. C w Chojnicach, -13,2 w Ostrzycach oraz -13,1 w Kmiecinie. IMGW zapowiada, że najbliższa noc ma być tam cieplejsza.

W województwie warmińsko-mazurskim najniższe wartości temperatury zanotowano na północnym wschodzie subregionu w miejscowości Gołdap, gdzie termometry wskazały wartość -19,2 st. C, a przy gruncie -23,3 st. C. Również bardzo zimno było w Olecku - tam odnotowano -14,3 st. C, a przy gruncie -15,5 st. C. W ciągu kolejnej nocy prognozuje się tam temperaturę minimalną od -12 st. C do -10 st. C.

W województwie podlaskim najniższe wartości temperatury zanotowano na północy subregionu: w Różanymstoku -14,2 st. C, przy gruncie -16,7 st. C, w Biebrzy -13,9 st. C, przy gruncie -16,2 st. C. Temperatura minimalna zanotowana na Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Suwałkach wyniosła -16,6 °C, przy gruncie -19°C. Kolejna noc z temperaturą minimalną od -13°C do -10 °C. W nocy z piątku na sobotę prognozowane jest wystąpienie temperatury minimalnej od -13 st. C do -10 st. C.

Komunikaty dotyczące silnego mrozu w piątek (IMGW)

Prognozuje się również na piątek wystąpienie zawiei i zamieci śnieżnych spowodowanych wiatrem o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 55 km/h, z kierunków północnych. Największe nasilenie zjawisk wystąpi w powiatach północnych.

Prognoza ostrzeżeń na najbliższe dni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niskiej temperatury na większym obszarze kraju w najbliższych dniach.

Prognozowane jest wydanie ostrzeżeń pierwszego o silnym mrozie w sobotę dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na sobotę

W niedzielę ostrzeżeń pierwszego stopnia związanych z silnym mrozem można spodziewać się już we wszystkich województwach wschodniej i centralnej Polski, a także w województwie dolnośląskim.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na niedzielę

Co oznaczają ostrzeżenia?

rzewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Ostrzeżenia pierwszego stopnia informują, że "p