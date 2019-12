Na ogół ciepłe i pogodne dni. Zmiana aury w weekend

Silny wiatr na południu. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń IMGW - 17-12-2019 Pogoda na południu kraju będzie stwarzała zagrożenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Obowiązuje też prognoza zagrożeń. czytaj dalej

Do 13 stopni

W środę na niebie wystąpi zmienne zachmurzenie, miejscami może być duże. Na Pomorzu Gdańskim, Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej należy spodziewać się lokalnych i przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Na ogół powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Miejscami jego porywy mogą być silniejsze, a w strefie brzegowej rozpędzać się do 60 kilometrów na godzinę.

Czwartek przyniesie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W piątek będzie na ogół pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 4 st. C na Podlasiu do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z południa.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Pojawi się deszcz

W sobotę mieszkańcy wschodnich regionów będą mogli cieszyć się pogodnym dniem. W pozostałych częściach kraju przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków zmieniających się.

Niedziela będzie pogodna jedynie na Podkarpaciu. W pozostałych regionach pojawią się chmury, a także opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę