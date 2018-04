Na początku tygodnia będzie ciepło i burzowo. Potem tylko ciepło

Niedziela okaże się słoneczna. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu.

Burzowe dni

Początek kolejnego tygodnia przyniesie przelotne opady deszczu oraz burze. W poniedziałek temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 18 st. C na Pomorzu do 24 st. C na Podkarpaciu. Wystąpi wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych. Podczas burzy w porywach może powiać do 60 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

We wtorek w centrum i na południowym wschodzie Polski przelotnie popada deszcz, a na Podkarpaciu spodziewane są burze. Poza tym będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Pojawi się wiatr słaby i umiarkowany, północny. Podczas burzy podmuchy mogą osiągnąć 60 km/h.

Wideo Prognoza temperatury na pięć dni (ventusky.com)

Zaświeci słońce

Środa będzie słoneczna. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunku północnego.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Czwartek również zapowiada się słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu.