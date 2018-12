Na północy Europy siarczysty mróz, na południu śnieżyce. A co z Polską?

Niebezpiecznie ślisko w kilku regionach. Alarmy IMGW - 14-12-2018 Pogoda w południowo-wschodnich częściach Polski może być niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed opadami marznącymi i oblodzeniem. Wydano również orientacyjną prognozę zagrożeń na kolejne dni. czytaj dalej

- Mamy teraz prawie -30 stopni Celsjusza w środkowej i północnej Szwecji, a dokładnie -28 - mówił w programie "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Przyczyną tak niskiej temperatury jest rozpościerający się nad Skandynawią wyż. Za wyżem, który porusza się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przedziera się arktyczne powietrze. To mroźne powietrze kieruje się najpierw nad Rosję, a później zawraca w kierunku Polski i pozostałych krajów Europy Środkowej.

- Z tym że u nas oczywiście tak bardzo zimno nie jest. W tej chwili temperatura wynosi przeważnie około -2 stopni, ale pewnie będzie niższa - mówił Wasilewski.

Niż znad Bałkanów

Inna sytuacja panuje na południu kontynentu.

- Tutaj rozkręca się, a właściwie już jest, potężny niż, który w sobotę sprowadzi na Bałkany i Węgry intensywne opady śniegu. W tych miejscach koniec tygodnia będzie bardzo śnieżny. Pewnie będziemy słyszeć o bardzo śnieżnej pogodzie na południe od Polski i o bardzo deszczowej we Włoszech, bo tutaj będą z kolei ulewne opady deszczu - opisał prezenter.

W Polsce stabilnie

Tymczasem pogoda w Polsce powinna zostać stabilna. Jak podkreślił Wasilewski, będzie pochmurno ze słabymi opadami śniegu i z temperaturą lekko poniżej zera albo około zera, choć to właśnie mroźny wyż znad Skandynawii będzie kierować do nas zimne powietrze.

- W kolejnych dniach Polska nie zmieni się w drugą Arktykę, mimo wpływu powietrza arktycznego. Ono sobie do nas płynie, ale jakoś bardzo straszne i siarczyste nie jest. Natomiast jest to zdecydowanie pogoda chłodna, pochmurna, ze słabymi opadami śniegu i taka pozostanie do niedzieli włącznie - opisywał Wasilewski.

Szansa na białe święta

Obecnie jedynie w Tatrach można cieszyć się białą aurą, gdzie spadło około 60 centymetrów śniegu. Jednak, jak mówi Wasilewski, sytuacja może się jeszcze zmienić. - Chciałbym, żeby było tak, jak wszyscy chcą, czyli właśnie w czasie świąt trochę więcej śniegu. Jest na to szansa, ale w drugim dniu świąt - powiedział.

