Na północy może silniej powiać. IMGW wydał ostrzeżenia

Kierowcy, uważajcie na przelotne opady - 30-12-2019 Najbliższej nocy pogoda nie będzie sprzyjać kierowcom podróżującym po północnych trasach. We wtorek utrudnienia obejmą większy obszar kraju. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla województwa, w powiatach słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, nowodworskim, gdańskim i kartuskim.

Przewiduje się, że silny wiatr osiągnie średnią prędkość od 30 do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h. Powieje z południowego zachodu.

Ostrzeżenia obowiązywać będą na ogół do godziny 23 w poniedziałek. W niektórych powiatach mogą być ważne do godz. 15 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na wtorek

Prognoza pogody na jutro: rozległy niż znad Rosji. Ostatni dzień roku wietrzny i pełen opadów - 30-12-2019 W nocy w całym kraju pojawią się opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub samego śniegu. We wtorek na termometrach zobaczymy nawet 8 stopni Celsjusza. Popada w wielu miejscach, powieje także silniejszy wiatr. czytaj dalej

We wtorek synoptycy IMGW planują wydać ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Alerty mogą obowiązywać w woj.

W powiatach nadmorskich prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 45 km/h, w porywach do 70 km/h.

Na terenie woj. warmińsko-mazurskiego może wiać ze średnią prędkością od 25 do 35 km/h, w porywach do 75 km/h.

Dla woj. podlaskiego prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości od 20 do 35 km/h, w porywach do 65 km/h. Wiatr będzie miał kierunek północno-zachodni.

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek

Prognoza zagrożeń na czwartek

W środę IMGW nie przewiduje niebezpiecznej pogody. Ta może wrócić jednak w czwartek. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem mogą zostać wydane dla woj. pomorskiego.

W drugiej części nocy i rano w strefie nadmorskiej prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, z południowego zachodu.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Według IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.