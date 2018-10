Na południowym zachodzie może porywiście wiać. Ostrzeżenia

Prognoza pogody na dziś: mokry dzień i duża różnica temperatury - 29-10-2018 W niektórych regionach znacznie się ociepli - będzie do 20 stopni Celsjusza. W większości obszaru kraju będzie padać. czytaj dalej

Silny wiatr może dać się we znaki mieszkańcom dwóch województw w poniedziałek po południu, w nocy z poniedziałku na wtorek oraz we wtorek.

Obowiązują też ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

W woj. dolnośląskim wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem o średniej prędkości od 30 kilometrów na godzinę do 45 km/h. W porywach może powiać mocniej, miejscami osiągnie od 80 km/h do 90 km/h. Wiać będzie z południa i południowego-wschodu. Alertem objęto powiaty: zgorzelecki, lubański, lwówecki, jeleniogórski, Jelenią Górę, kamiennogórski, wałbrzyski, Wałbrzych, kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski i świdnicki. Ostrzeżenie obowiązywać będzie od poniedziałku od godziny 20 do wtorku do godziny 16.

W pozostałych powiatach województwa śląskiego oraz w całym województwie opolskim ostrzeżenie przed silnym wiatrem będzie obowiązywać od wtorku od godziny 1 do godziny 14. Średnia prędkość wiatru może wynieść od 30 do 40 km/h, a porywy mogą osiągać 65-75 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Ostrzeżenia hydrologiczne

Obowiązują także alerty hydrologiczne. W związku z prognozowanym silnym wiatrem z kierunku północno-wschodniego i wschodniego na Zalewie Wiślanym i Żuławach w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim, stany wody utrzymywać się będą powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów alarmowych. Ostrzeżenia wygasną o godzinie 18.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia?

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

"Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych."