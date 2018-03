W niedzielę było prawie 18 stopni w cieniu. "Tęskniliśmy za tym ciepełkiem, za tą radością" - 12-03-2018 Niedziela była najcieplejszym tegorocznym dniem. Termometry w cieniu wskazały miejscami nawet 17,6 stopni Celsjusza. Swoje "wiosenne" materiały przysłaliście nam na Kontakt 24. czytaj dalej

Nowy tydzień rozpoczęliśmy pochmurną pogodą. Miejscami pojawiają się przelotne, słabe opady deszczu. Padało już między innymi w Kielcach, Kozienicach i Warszawie. W ciągu dnia popadać może także w innych miejscach.

Osłodą mogą być jednak wysokie temperatury w coraz większej liczbie regionów. W poniedziałkowy poranek w Rzeszowie było 14 stopni Celsjusza, niewiele mniej odnotowano w Bielsku-Białej (13,8 st. C). W Sandomierzu termometry pokazały 13,1 st. C, w Raciborzu 12,6 st. C, w Katowicach 12 st. C, a w Warszawie 10 st. C. Pamiętajmy, że te wartości mogą jeszcze wzrosnąć, maksymalnie prognozowano 17 stopni w Małopolsce.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Miejscami pojawią się również roztopy. Wszystkie alerty dotyczą południowych krańców Polski i obowiązują do godziny 18.

Województwo śląskie - Beskid Śląski i Żywiecki

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 80 km/h, z południa i południowego zachodu.

Województwo małopolskie - subregion południowy

Prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 85 km/h. Wiatr powieje z południa i południowego zachodu.

Województwo podkarpackie - Bieszczady i Beskid Niski

W regionie tym prognozuje się temperaturę maksymalną około 9 st. C. Mogą pojawić się opady deszczu od 3 l/mkw. do 5 l/mkw. Wszystko to przyczyni się do topnienia pokrywy śnieżnej. Na obszarach tych pojawi się wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 60 km/h, który napłynie z południa.

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne (TVN Meteo za IMGW)

Co oznacza ostrzeżenie?

Jak podaje IMGW, przy alercie pierwszego stopnia "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Niebezpiecznie w górach

Mimo napływającej fali ciepła w górach nadal zalega śnieg. Dlatego ostrzegamy osoby, które zechcą wybrać się na piesze wędrówki. W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że pokrywa śnieżna jest umiarkowanie lub słabo związana na wielu stromych stokach. Wyzwolenie lawiny jest możliwe już przy małym obciążeniu dodatkowym, przede wszystkim na stromych stokach.

Jak czytamy w komunikacie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w niektórych przypadkach możliwe jest samorzutne schodzenie średnich, a sporadycznie także dużych lawin.

Ratownicy ostrzegają, że poruszanie się po górach wymaga bardzo dużego doświadczenia oraz posiadania bardzo dużej zdolności do lawinoznawczej oceny sytuacji. Kluczowy problem lawinowy wynika z osłabienia się stabilności pokrywy śnieżnej związanego z działaniem wody przenikającej do warstw śniegu na skutek odwilży lub opadów deszczu.

Także w Bieszczadach ogłoszony został drugi stopień zagrożenia przed lawinami.