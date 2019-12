Na razie bez mrozu i na ogół pogodnie. Jaka pogoda na Trzech Króli?

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Miejscami deszcz ze śniegiem i śnieg - 31-12-2019 W noc sylwestrową pogoda w całym kraju będzie pochmurna. Będą regiony, gdzie spadnie deszcz, deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg. A czego możemy spodziewać się w Nowy Rok? Sprawdź prognozę pogody tvnmeteo.pl. czytaj dalej

Wietrzny początek roku

W Nowy Rok zachmurzenie będzie zmienne. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. W strefie brzegowej spodziewane są porywy dochodzące do 60 kilometrów na godzinę.

Czwartek zapowiada się na ogół pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni, okresami w porywach będzie wiać z prędkością do 60 km/h.

W piątek w całym kraju możemy liczyć na pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Podlasiu do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr, miejscami osiągnie w porywach do 60 km/h, będzie południowo-zachodni.

Pogoda na czwartek i piątek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Pogoda na weekend

Pierwszy weekend nowego roku rozpocznie się pochmurną aurą. Prognozowane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a miejscami słabego śniegu. Niewykluczane są jednak przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Podkarpaciu do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 m/h, powieje z zachodu. W strefie brzegowej porywy mogą przekraczać 80 km/h.

Niedziela będzie pochmurna z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W centrum i na południu może popadać słaby, przelotny śnieg. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Podkarpaciu do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni wiatr.

Pogoda na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Pogoda na Trzech Króli

Święto Trzech Króli zapowiada się na ogół pogodnie, choć na południu niewykluczone są słabe opady śniegu. Miejscami chwyci mróz - termometry pokażą od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiać będzie przeważnie z północy.