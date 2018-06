Osunęła się ziemia, ulicami płynęły rzeki. Burze nie tylko w Polsce - 02-06-2018 Burze, które nawiedziły Niemcy i Belgię w ostatnich dniach, były wyjątkowo gwałtowne. Po intensywnych opadach deszczu wystąpiły liczne podtopienia. Woda zalała ulice i budynki. W niektórych miejscach drogi przypominały rwące rzeki. czytaj dalej

Prognoza pogody na pięć dni

Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla wielu województw. Dotyczą one burz z opadami gradu. Sprawdź, gdzie obowiązują

W niedzielę na południu, zachodzie i w centrum Polski prognozowane są przelotne opady deszczu i burze. Miejscami mogą być bardzo intensywne z deszczem do 30 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru osiągającymi prędkość nawet 90 kilometrów na godzinę. Lokalnie w południowych regionach możliwy jest grad. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 25 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 29 stopni na Podlasiu. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie będzie się wahać, w południe odnotujemy 1000 hPa.

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu pięciu dniu (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Jeszcze burze

Nowy tydzień zacznie się słonecznie w większości kraju. Jedynie na Lubelszczyźnie i Pomorzu Gdańskim możliwe są burze. Wraz z nimi spadnie do 20 litrów na metr kwadratowy deszczu, a wiatr w porywach rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę. Temperatura osiągnie wartości od 26 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 30 stopni na Podkarpaciu. Będzie wiało słabo i umiarkowanie, z północnego zachodu.

We wtorek pogoda zepsuje się w południowych regionach. Tam prognozowane są burze z opadami do 20 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Lokalnie może pojawić się grad. Mieszkańcy innych części kraju będą cieszyć się pogodną aurą. Zrobi się też nieco "chłodniej". Temperatura maksymalna będzie się wahać od 21 stopni na Suwalszczyźnie do 27 stopni na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z północnego wschodu.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Opady w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

W końcu słońce

Aura uspokoi się już w środę. Tego dnia w całym kraju będzie słonecznie, jednak na termometrach zobaczymy znacznie niższe wartości: od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 23 stopni na Dolnym Śląsku. Będzie wiało słabo i umiarkowanie, z północy i zachodu.

Czwartek także będzie piękny. Synoptycy prognozują słoneczną aurę na obszarze całej Polski. Temperatura maksymalna będzie się wahać od 25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 28 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, ze zmieniających się kierunków.

Prognoza pogody na środę i czwartek