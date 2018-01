Do Polski płynie chłodne powietrze znad Atlantyku. Ta sytuacja może się jednak już niedługo zmienić. Tomasz Wasilewski informuje, co czeka nas w pogodzie w najbliższym czasie.

Po wydarzeniach ostatnich dni Tomasz Wasilewski uspokaja, że na razie nie ma warunków na wyjątkowo trudne warunki i ekstremalne zjawiska pogodowe.

Paweł Frątczak z Państwowej Straży Pożarnej poinformował w piątek rano, że w związku z setkami powalonych drzew strażacy interweniowali 673 razy, 475 z tych interwencji było związanych z wiatrem, a 198 z opadami śniegu. Czytaj więcej o orkanie Fryderyka.

Najsilniejszy wiatr

"Nie grozi nam wiatr"

- Nie grozi nam silny wiatr, nie grożą nam intensywne opady. W tej chwili temperatura wynosi od minus sześciu w Kętrzynie do jednego stopnia w Kołobrzegu - tłumaczył Tomasz Wasilewski w sobotni poranek.

Wichura Fryderyka, która przemieszczała się znad Belgii i Holandii, jest niżem i znajduje się obecnie nad Białorusią. To, co istotne - zauważa Wasilewski - to przemieszczający się za nią chłodny front atmosferyczny, który przynosi nam chłód.

Sytuacja pogodowa w Europie

Napływa nad Polskę

Nad Polskę póki co napływa chłodne powietrze z północnego zachodu, znad Atlantyku - chłodne, ale nie mroźne, spostrzega prezenter. W najbliższych dniach to się może zmienić. Nad Atlantykiem znajduje się niż, dzięki któremu w niektórych krajach jest naprawdę ciepło.

- W nocy z piątku na sobotę na północnym wybrzeżu Francji było nawet 12 stopni - zauważa Wasilewski.

Na południowym zachodzie jest ciepło, a to ciepłe powietrze może dotrzeć do Polski, jednak na tę chwilę powietrze jest wciąż chłodne.

W odległej perspektywie przyszłego tygodnia temperatura może wzrosnąć. Na razie i tak w Polsce jest znacznie cieplej niż w obwodzie Czelabińskim czy na Islandii, gdzie w sobotę rano zapanowała temperatura minus 22 stopni Celsjusza.

Obejrzyj cały materiał: