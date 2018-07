Grożą nam burze i ulewne deszcze. Podwyższone stany wód na rzekach - 18-07-2018 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami. Obowiązują również alerty hydrologiczne drugiego stopnia. czytaj dalej

Pogodny zachód

W czwartek zachodnie rejony kraju będą pochmurne, może tam spaść od 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze poza deszczem niewykluczone są też burze. Podczas nich może spaść 5-15 l/mkw. deszczu, a wiatr w porywach będzie osiągał prędkość do 80 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą od 21 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej do 28 st. C na Suwalszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Piątek okaże się pogodny tylko na zachodzie. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie zmienne, dlatego też synoptycy nie wykluczają przelotnych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy od 24 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 27 st. C na Podlasiu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dniu (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Sobota pełna słońca

Początek weekendu zapowiada się pogodnie w całym kraju. Termometry pokażą od 25 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 28 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

Wideo Opady deszczu w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Do 29 stopni

W niedzielę tylko na Podkarpaciu prognozowany jest przelotny deszcz. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Termometry wskażą od 24 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 29 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Poniedziałek prawie bezchmurny

W poniedziałek na Podkarpaciu może spaść słaby deszcz, poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 23 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu.