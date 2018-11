Na razie jeszcze mróz. Czeka nas jednak duża pogodowa zmiana

Silny wiatr na północy, możliwa gołoledź. Alerty i prognoza zagrożeń IMGW - 29-11-2018 Na północy Polski wiatr może osiągać prędkość do 80 kilometrów na godzinę - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W najbliższych dniach mogą występować opady marznące, powodujące gołoledź. Wydano ostrzeżenia meteorologiczne i prognozę zagrożeń. czytaj dalej

Śnieg i marznący deszcz

Polska znajduje się pod wpływem wyżu znad Rosji w starej masie mroźnego powietrza pochodzenia arktycznego. Synoptycy prognozują, że od piątku od zachodu Polska zacznie dostawać się pod wpływ układu niżowego znad Północnego Atlantyku.

W piątek na zachodnich krańcach kraju możemy spodziewać się dużego zachmurzenia z niewielkimi opadami deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -4 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez -1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, powieje z południowego wschodu. Rozpędzi się w porywach do 60 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu do 80 km/h.

Chłodny początek weekendu

Dwie ofiary śmiertelne mrozów. To nie koniec mroźnej aury - 29-11-2018 W ciągu ostatniej doby z wychłodzenia zmarły dwie osoby - poinformowało w czwartek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tym samym bilans ofiar śmiertelnych mrozu od początku listopada wzrósł do pięciu. Jak informują synoptycy, temperatura podczas najbliższej nocy może spaść do -15 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Powieje dość silny wiatr

Sobota na wschodzie kraju zapowiada się pogodnie. Poza tym będzie pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami możliwe są słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami będzie dość silny. Powieje z kierunków południowych.

W niedzielę na zachodzie kraju synoptycy prognozują duże zachmurzenie i opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Poza tym będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z południa powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który rozpędzi się w porywach do 60-80 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Pochmurno i deszcz

Poniedziałek zapowiada się pochmurno. Okresami może popadać do 5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na zachodzie wiatr okaże się okresami dość silny i powieje w porywach do 60 kilometrów na godzinę.

Maksymalnie 11 stopni

Pochmurny będzie również wtorek. Okresami mogą wystąpić opady deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalnie wyniesie od 6 stopni Celsjusza na wschodzie, 9 st. Celsjusza w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami będzie dość silny.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Kolejne dni z silnym wiatrem

W środę na północy i zachodzie kraju możliwe są opady deszczu i mżawki do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, okresami okaże się dość silny i rozpędzi się w porywach do 70-90 kilometrów na godzinę. W czwartek na północy i południowym wschodzie synoptycy prognozują słabe opady deszczu i mżawki do 5 litrów na metr kwadratowy. Wiatr powieje z południowego zachodu i okaże się umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50 km/h.