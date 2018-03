W niedzielę na południu utrzyma się całkowite zachmurzenie, które będzie maleć w kierunku północnym. W Małopolsce, na Podkarpaciu, Górnym Śląsku, Ziemi Świętokrzyskiej i Lubelszczyźnie prognozowane są opady śniegu od 5 do 10 centymetrów. Termometry wskażą maksymalnie od -7 st. C na Podkarpaciu do 3 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Powieje ze wschodu. Lokalnie spowoduje też zawieje śnieżne.

Wideo Opady w najbliższych dniach

Na południu dalej biało

W poniedziałek nad Polską wciąż będzie utrzymywać się zmienne zachmurzenie: od małego na północy do dużego na południu. W Małopolsce, na Podkarpaciu, Śląsku, Ziemi Świętokrzyskiej, Łódzkiej i Lubelszczyźnie prognozowane jest wystąpienie opadów śniegu, które osiągną 5-10 cm. Temperatura wyniesie od -5 st. C na Podkarpaciu do 5 st. C na Pomorzu. Pojawi się słaby i umiarkowany wiatr północno-wschodni.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

We wtorek, czyli pierwszego dnia astronomicznej wiosny, opady śniegu pojawią się na wschodzie i południu Polski. Poza tym będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od -1 st. C na Podkarpaciu do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słabo i umiarkowanie z kierunku północnego.

Trochę śniegu, trochę słońca

Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej, który przypada w środę, przyniesie pogodną aurę na przeważającym obszarze kraju. Jedynie na Podkarpaciu prognozowane jest wystąpienie śniegu z deszczem. Temperatura wzrośnie - od 0 st. C na Podkarpaciu do 7 st. C na Pomorzu. Pojawi się wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Czwartek przyniesie nad Polskę słoneczną aurę. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wystąpi wiatr słaby i umiarkowany ze zmiennych kierunków.