W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem niżów znad Ukrainy i Rosji. W środę kraj dostanie się w obszar podwyższonego ciśnienia związanego z Wyżem Azorskim. Wciąż będzie dopływać do nas zimne powietrze pochodzenia arktycznego.

Środa, czyli pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, na południu i południowym wschodzie kraju będzie pochmurna, a okresami pojawią się opady śniegu do 1-2 centymetrów. Na pozostałym obszarze prognozowana jest przeważnie pogodna aura. Termometry wskażą od -1 stopnia Celsjusza na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na północnym zachodzie. Powieje z północnego zachodu, słabo i umiarkowanie. Na południu wiatr okresami będzie dość silny.

Wideo Rozkład opadów w najbliższych dniach

W tygodniu miejscami popada

Czwartek na północy i zachodzie kraju przyniesie okresami opady śniegu i śniegu z deszczem do 5 litrów na metr kwadratowy. Marznące opady mogą powodować niebezpieczną gołoledź. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na południowym wschodzie, przez 4 st. C w centrum kraju do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wystąpi wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

W piątek będzie przeważnie pogodnie. Tylko na zachodzie pojawi się duże zachmurzenie, przynoszące okresami opady deszczu do 1-3 litrów na metr kwadratowy. Termometry wskażą od 2 st. C na Podkarpaciu, przez 6 st. C w centrum kraju do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego wschodu pojawi się słaby i umiarkowany wiatr.

Weekend bez opadów

Zapowiada się pogodny weekend. W sobotę niebo będzie bezchmurne. Temperatura maksymalna przyjmie wartości od 3 st. C na Podkarpaciu, przez 7 st. C w centrum kraju do 9 st. C na Pomorzu. Powieje słabo i umiarkowanie z kierunków wschodnich i północno-wschodnich.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

W niedzielę z kolei na niebie pojawi się zachmurzenie małe i umiarkowane, a na północy okresami nawet duże. Termometry wskażą od 6 st. C na wschodzie, przez 9 st. C w centrum kraju do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Pojawi się wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.