Na razie miejscami śnieg i lekki mróz. Co czeka nas w sylwestra i Nowy Rok?

Lekki mróz i śnieg

Na sobotę synoptycy zapowiadają pogodną aurę na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Poza tym wystąpią opady śniegu. Termometry pokażą od -1 stopnia Celsjusza na wschodzie do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach rozpędzi się do 45 kilometrów na godzinę. Powieje z kierunku północnego.

W niedzielę na Podkarpaciu pojawią się opady śniegu. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od -3 st. C na Podkarpaciu do 2 st. C na Pomorzu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z zachodu.

Poniedziałek na Suwalszczyźnie upłynie z opadami deszczu ze śniegiem. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na Podkarpaciu do 5 st. C na Pomorzu. Będzie wiał umiarkowany, zachodni wiatr, w porywach osiągający prędkość do 50 km/h.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach

Pogoda na sylwestra

Sylwester na północy zapowiada się z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Poza tym ostatni dzień roku upłynie z pogodną aurą. Temperatura wyniesie od 2 st. C na Podkarpaciu do 7 st. C na Pomorzu. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 60 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Pogoda na wtorek i środę

Pogoda na Nowy Rok

W Nowy Rok na Podkarpaciu wystąpią przelotne opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Podkarpaciu do 6 st. C na Pomorzu. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach do 50 km/h, z północnego zachodu.

Wideo Prognozowana opady w kolejnych dniach