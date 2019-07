Na razie nie widać znacznego ocieplenia

"Tworzymy totalnie nową rzeczywistość, którą trudno przewidzieć" - 04-07-2019 Spalanie paliw kopalnych to jeden z czynników pogłębiających zmiany klimatycznych. Jak stwierdził profesor Bogdan Chojnacki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w sprawach klimatu trzeba jak najszybciej podjąć długofalowe kroki - dostosować się do tego, co już zaszło i nie dopuścić, aby zmiany następowały dalej. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem niżu znad Bałtyku. Z północy na południe przemieści się nad krajem chłodny front atmosferyczny, za którym napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie znad Północnego Atlantyku.

W piątek na niebie pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Prognozowane są także przelotne opady deszczu rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum, do 23 st. C na południu Polski. Z zachodu i północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może być silniejszy i rozpędzać się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Cieplejsza sobota, potem coraz chłodniej

Sobota przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże. W niemal całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu maksymalnie do 5-10 l/mkw. Nie będzie padać jedynie na Śląsku i w Małopolsce. Temperatura maksymalna sięgnie od 18 st. C na północy, przez 22 st. C w centrum, do 27 st. C miejscami na południu. Na ogół powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu, jednak okresami jego porywy mogą być silniejsze i osiągać do 50 km/h.

Umiarkowane i duże zachmurzenie przykryje niebo także w niedzielę. Na północy oraz południowym wschodzie kraju okresami pojawią się opady deszczu do 5-20 l/mkw., a w górach możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje z kierunków zachodnich, umiarkowanie i dość silnie, w porywach burzowych z prędkością do 80 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowana temperatura w następnych dniach (Ventusky.com)

Deszczowy początek tygodnia

Nowy tydzień w większości regionów rozpocznie się małym i umiarkowanym zachmurzeniem na niebie. W poniedziałek jedynie na północy może być duże. Wystąpią tam również przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą od 18 st. C na północnym zachodzie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na południu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu, słabo i umiarkowanie. Okresami wiatr będzie silniejszy.

Na wtorek prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. W większości kraju wystąpią okresami opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw., padać nie będzie jedynie na południowym zachodzie Polski. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Podlasiu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, który okresami będzie dość silny.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com)