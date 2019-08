Alarm przed upałem i burzami - 29-08-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami z gradem. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia, w który wcisnęła się zatoka niżowa z burzowymi frontami. Z południa nadal napływać będzie gorące powietrze zwrotnikowe.

Na piątek prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Będzie wzrastać do dużego. Pojawią się opady deszczu do 10-50 litrów na metr kwadratowy i burze z gradem. Padać nie powinno jedynie na północnym wschodzie kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 27 stopni Celsjusza na Pomorzu do 32 stopni w centrum i na południowym zachodzie. Z kierunków północnych powieje słaby i umiarkowany wiatr. Okresami okaże się silny, a w burzach silny do 80-100 kilometrów na godzinę.

Prognoza na weekend

Synoptycy na sobotę przewidują małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Na południu wzrośnie do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 10-40 l/mkw. i burzami z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 32 stopnie w centrum kraju, do 33 stopni na południowych zachodzie. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, w burzach silnie do 80-100 kilometrów na godzinę.

Niedziela na wschodzie kraju zapowiada się słonecznie. W pozostałych regionach wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, które będzie wzrastać do dużego. Niewykluczone są przelotne opady deszczu do 10-50 l/mkw. i burze z gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 29 st. C na Suwalszczyźnie do 33 st. C w centrum kraju. Wiatr z kierunków południowych powieje umiarkowanie, okresami dość silnie, a w burzach silnie do 80-100 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Połamane drzewa, uszkodzone auta. Ponad 600 interwencji - 29-08-2019 Środowe gwałtowne burze i ulewny deszcz szczególnie dotkliwe były na zachodzie i północy Polski. W wyniku uderzenia pioruna w drzewo w Starogardzie Gdańskim wybuchł pożar, który ogarnął jeden z domów. W Chodzieży uszkodzone zostało ocieplenie dachu szkoły. To tylko niektóre ze zdarzeń, do których wyjeżdżały z pomocą służby.

Znaczne ochłodzenie

Kolejny tydzień rozpocznie się umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Z zachodu na wschód przemieszczać się będą opady deszczu do 20-50 l/mkw. i burze z gradem, miejscami mogą być gwałtowne.Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 27 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Podkarpaciu. Południowo-wschodni wiatr będzie skręcać na północno-zachodni. Powieje umiarkowanie i dość silnie, w burzach silnie - do 80-100 kilometrów na godzinę.

We wtorek zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże. Na wschodzie okresami popada deszcz do 10-20 l/mkw., a na Podkarpaciu możliwe są burze. Zrobi się chłodniej. Termometry pokażą maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 20 stopni w centrum kraju, do 21 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, w burzach silnie - do 80 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek