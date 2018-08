"Polska ledwie dyszy z gorąca". 15-dniowa fala upałów - 01-08-2018 Objęła nas zewsząd fala upałów. "Polska ledwie dyszy z gorąca, panują warunki atmosferyczne rodem z tropikalnej Afryki. Coraz częściej tak właśnie wygląda lato w Polsce" - przekonuje synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek. I sprawdza, na jak długo pozostanie z nami taka aura. czytaj dalej

Powieje do 100 km/h

Polska znajdzie się w obszarze podwyższonego ciśnienia, jednak od zachodu i wschodu wciskają się płytkie zatoki niżowe z burzowymi frontami związane z rozległym niżem znad Północnego Atlantyku.

W czwartek na krańcach północno-wschodnich kraju będzie pogodnie. W pozostałej części Polski pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu rzędu 10-40 litrów na metr kwadratowy. Prognozuje się burze z gradem, miejscami gwałtowne. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni Celsjusza nad samym morzem, 29 st. C na Pomorzu, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 32 st. C w centrum kraju aż do 34 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków wschodnich, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. W burzach okaże się silny i rozpędzi się aż do 80-100 kilometrów na godzinę.

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Upalnie, do 32 stopni

W piątek pogodnie będzie tylko na północnym zachodzie kraju. Poza tym pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Popada przelotny deszcz o sumie 10-40 l/mkw. oraz wystąpią burze z gradem, miejscami gwałtowne. Termometry pokażą od 28 st. C na Pomorzu i Warmii, przez 31 st. C w centrum kraju aż do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, na wschodzie Polski powieje ze wschodu, w pozostałej części kraju z północnego zachodu. W porywach burzowych powieje do 90 km/h.

Pogoda na piątek i sobotę



Na północnym wschodzie i południowym wschodzie kraju w sobotę zachmurzenie okaże się kłębiaste umiarkowane i duże. Prognozuje się przelotne opady deszczu w wysokości 5-20 l/mkw. i burze z gradem. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 26 st. C na Podlasiu, przez 30 st. C w centrum kraju do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. W burzach okaże się silny, osiągnie prędkość do 90 km/h.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dniu (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Burze z gradem

Niedziela na północnym zachodzie i zachodzie kraju zapowiada się pogodnie. W pozostałej części Polski wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Popada przelotny deszcz rzędu 10-50 l/mkw., pojawią się burze z gradem. Temperatura wyniesie od 25 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 28 st. C w centrum kraju do 30 st. C na południu. Wiatr zachodni i północno-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Towarzyszący burzom będzie silny i powieje do 90 km/h.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek

W poniedziałek na północnym wschodzie i południowym wschodzie kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami popada deszcz w wysokości 5-15 l/mkw. Poza tym pogodnie. Termometry pokażą od 22 st. C na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum kraju do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany, okresami będzie dość silny. W porywach powieje do 70 km/h.