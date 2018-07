Upały w Kanadzie zbierają śmiertelne żniwo. Nie żyją 54 osoby - 07-07-2018 Do 54 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych upałów, jakie nawiedziły kanadyjską prowincję Quebec. Tam w najbliższym czasie temperatura ma spaść, upały zagrażają jednak innym regionom. czytaj dalej

W niedzielę na Pomorzu Gdańskim, Kujawach, Mazowszu i Ziemi Świętokrzyskiej miejscami popada deszcz. Na Podkarpaciu i w Małopolsce możliwe są także burze z opadami do 20 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 stopni na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północy.

Kolejny tydzień rozpocznie się deszczowo na Śląsku i w Małopolsce. Mieszkańcy reszty kraju będą cieszyć się ładną pogodą. Termometry pokażą maksymalnie od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 stopni na Podkarpaciu. Z północy powieje wiatr słaby i umiarkowany.

Zrobi się deszczowo

We wtorek już tylko na Podkarpaciu będzie pogodnie. Poza tym synoptycy spodziewają się przelotnego deszczu i burz z opadami do 20 litrów na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może osiągać prędkość do 80 kilometrów na godzinę. Temperatura będzie się wahać od 21 stopni Celsjusza na Pomorzu do 27 stopni na Podkarpaciu. Powieje wiatr słaby, zmienny.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Ciągle deszcz

Pogoda nie pomoże ratownikom. Codziennie deszcz, możliwe burze - 07-07-2018 Najbliższe dni w tajlandzkiej prowincji Chiang Rai zapowiadają się deszczowo. Natężenie opadów w przyszłym tygodniu może się zwiększyć, a władze informują, że kolejne trzy lub cztery dni są najlepszym czasem na misję ratunkową. czytaj dalej

Środa w całym kraju będzie deszczowa. Możliwe są też burze z opadami do 20 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru osiągającymi prędkość do 80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 24 stopni na Podkarpaciu. Z północy powieje wiatr słaby i umiarkowany.

Na czwartek synoptycy prognozują przelotny deszcz w całym kraju, a w centrum i na wschodzie także burze. Będą im towarzyszyć opady do 10-20 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 26 stopni na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Powieje z północy.

Prognoza pogody na środę i czwartek