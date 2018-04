Na razie wiosenne lato i nawet 26 stopni. Od niedzieli zmiana pogody

Wiosenne lato we Francji i Niemczech - 17-04-2018 Wiosna w wielu krajach Europy przybrała letnie oblicze. Temperatura w ciągu dnia przekracza 20 stopni Celsjusza, a na niebie niepodzielnie rządzi słońce. Taka aura ma utrzymać się jeszcze w kolejnych dniach. czytaj dalej

Pogodny czwartek

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem układu wyżowego znad Niemiec. Kraj pozostanie w ciepłej masie powietrza polarnego.

W czwartek pogoda będzie dość sprawiedliwa, wszystkim regionom dając pogodne niebo. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 21 st. C w centrum do 24 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Przeważnie słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z północy.

Wszędzie ponad 20 stopni

W piątek niebo pozostanie pogodne nad całym krajem. Termometry wskażą maksymalnie od 21 st. C na Podlasiu, przez 23 st. C w centrum do 26 st. C na zachodzie. Wiatr okaże się słaby, przeważnie z kierunków zachodnich, jedynie na zachodzie powieje z południa.

Temperatura w najbliższych dniach

Niebo zasnują chmury

W sobotę zachmurzenie będzie kłębiaste, małe i umiarkowane, na południu okresami duże. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum do 25 st. C na Podkarpaciu. Przeważnie słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu. Okresami może być dość silny, osiągając prędkość w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Trochę chłodniejsza niedziela

Miejscami burzowy początek tygodnia

W niedzielę niebo stanie się na powrót pogodne, jednak temperatura trochę spadnie w stosunku do poprzednich dni. Termometry wskażą od 15 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju do 20 st. C na Śląsku. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Poniedziałek okaże się przeważnie pogodny. Jedynie na zachodzie zachmurzenie wzrośnie do dużego, popada też deszcz, a nawet zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum do 23 st. C na Śląsku. Wiatr powieje z południowego wschodu, a w regionach wschodnich z północnego zachodu. Będzie przeważnie słaby i umiarkowany, jedynie na zachodzie okresami dość silny. W porywach burzowych może osiągnąć prędkość do 80 km/h.