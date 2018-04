Na wschodzie lód może skuć drogi. Wydano ostrzeżenia

Prognoza pogody na dziś: lany poniedziałek mokry i wietrzny - 02-04-2018 W świąteczny poniedziałek niemal w całej Polsce w pierwszej połowie dnia upłynie pod znakiem słabych opadów śniegu. Będzie się to jednak zmieniać i w drugiej połowie dnia są szanse na przejaśnienia. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne dla wschodnich województw.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem

Województwo lubelskie - subregion północny

W powiecie bialskim oraz lokalnie w powiatach: radzyńskim, parczewskim i włodawskim prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C, który może spowodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Termometry wskażą temperaturę od -3 st. C do -2 st. C, a przy gruncie od -4 st. C do -3 st. C. Alert jest aktualny od poniedziałku od godziny 21 do wtorku do 8 rano.

Województwo podlaskie

Na Podlasiu temperatura spadnie poniżej 0 st. C. To przyczyni się do zamarzania mokrych nawierzchni dróg i chodników. Termometry wskażą od -4 st. C do -2 st. C, a przy gruncie temperatura wyniesie od -5 st. C do -3 st. C. Ostrzeżenie obowiązuje od poniedziałku od godz. 20 do wtorku do 8 rano.

Województwo warmińsko-mazurskie

Na obszarze całego województwa warmińsko-mazurskiego prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C. Miejscami na drogach i chodnikach mogą pojawić się oblodzenia. Temperatura minimalna wyniesie od -4 st. C do -2 st. C, przy gruncie od -5 st. C do -3 st. C. Ostrzeżenie to obowiązuje od poniedziałku od godz. 19 do wtorku do 8 rano.

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne (TVN Meteo za IMGW)

Wideo Prędkość porywów wiatru cyklony Josie (ventusky.com)

Co oznaczają ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Ostrzeżenia pierwszego stopnia informują o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia

Województwo podlaskie - zlewnia Narwi

W wyniku spływu wód opadowych w zlewni Narwi przewiduje się dalsze wzrosty poziomu wody do dolnej strefy wody wysokiej, lokalnie (głównie na dopływach Narwi ze zlewnią Supraśli oraz na dopływach Biebrzy) powodujące przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 8 rano.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Stan rzek 1 kwietnia (IMGW)

Co oznaczają ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

Alert drugiego stopnia mówi o tym, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".

Liczne interwencje po nocy z niedzieli na poniedziałek

- Z powodu wiatru, który dał się we znaki w nocy, w poniedziałek o godz. 14 bez prądu pozostawało jeszcze 1374 odbiorców. Najwięcej w województwie podlaskim, a także w lubelskim i dolnośląskim - poinformowała Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.



Jak podkreśliła, w poniedziałek rano w całym kraju bez prądu było ok. 4 tys. odbiorców.

Według Wysockiej sytuacja powinna się wyciszać. Dodała, że energetycy pracują cały czas.

- Mam nadzieję, że do wieczora będzie już po wszystkim - podkreśliła.

W nocy z niedzieli na poniedziałek najsilniej wiało w województwie podkarpackim - porywy w Rzeszowie doszły do 79 kilometrów na godzinę. Silne podmuchy odnotowano również na Ziemi Łódzkiej i na Pomorzu. Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w poniedziałek rano na Helu porywy osiągały prędkość do 75 km/h.