Intensywne opady śniegu, oblodzenia. Alerty w 11 województwach - 05-01-2019 W przeważającej części kraju obowiązują alerty meteorologiczne. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed oblodzeniami i intensywnymi opadami śniegu. czytaj dalej

Pochmurny początek tygodnia

W niedzielę czeka nas pochmurna aura. Pojawią się niewielkie przejaśnienia, ale musimy liczyć się też ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu, do 1-2 centymetrów. Na drogach zrobi się ślisko. Temperatura wyniesie od -7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z północy.

Poniedziałek będzie pochmurny. W całym kraju popada deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą od -7 st. C na Podkarpaciu do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Wideo Opady w ciągu kolejnych pięciu dniu (Ventusky.com)

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Duży spadek ciśnienia

We wtorek na wschodzie i w centrum kraju popada śnieg. W pozostałych regionach synoptycy prognozują opady deszczu. Temperatura wyniesie od -1 st. C na Podkarpaciu do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Jego porywy mogą osiągnąć od 40 do 80 kilometrów na godzinę. Będzie wiał z południowego wschodu i skręcał na południowy zachód i zachód. Tego dnia synoptycy prognozują duży spadek ciśnienia - w ciągu doby wyniesie on 27 hektopaskali.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Silniejszy wiatr

W środę będzie pochmurno, spodziewane są też opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Powieje z kierunków zmieniających się.

W czwartek na południu i w centrum popada śnieg. W pozostałych regionach zaświeci słońce. Termometry pokażą od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy.