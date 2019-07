"Traktujemy atmosferę jak darmowy ściek" - 25-07-2019 Europejczycy zmagają się z rekordowymi upałami. Wszyscy zastanawiają się, czy takie warunki pogodowe będą pojawiać się częściej. Zdaniem naukowców, wszystko związane jest ze zmianami klimatycznymi, ale są sposoby, by temu zapobiec. czytaj dalej

Także Polska się zmieni

- Wszystkie gazy kopalne spowodowały, że nasza ekonomia się rozwija, cywilizacja się rozwija, ale teraz te gazy, wszystkie substancje kopalne, mogą się stać naszym przekleństwem - mówił Rowiński. - Ciągle wydobywamy, dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych emitujemy niestety coraz więcej, pomimo dużego szumu. To powoduje nieodwracalne zmiany klimatyczne - podkreślił.

W raporcie klimatycznym Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) z 2018 roku napisane jest, że jeśli nie uda się zahamować zmian klimatu, rozwój ludzkości zostanie zatrzymany. Profesor Rowiński powiedział, że scenariusz, do którego dążymy, to wzrost temperatury globalnej o maksymalnie 1,5 stopnia do końca XXI wieku, ale wymaga to olbrzymiego wysiłku wszystkich na świecie - zarówno polityków, jak i zwykłych ludzi.

- Jeśli zrealizują się scenariusze "nic nie robimy" i klimat się będzie zmieniał, to temperatura może wzrosnąć o 3-4 stopnie. Wtedy będzie już lawina różnych konsekwencji, włącznie z tym, że na Ziemi będzie mnóstwo miejsc, gdzie nie da się żyć. To spowoduje lawinę migracji, będziemy musieli je również przyjąć tutaj, bo tu jest miejsce, w którym stosunkowo żyje się najlepiej - mówił geofizyk.

Geofizyk dodał jednak, że zmiany klimatu dotyczą też szerokości geograficznych, w których żyjemy. Oznacza to, że będziemy mieli coraz wyższe temperatury w Polsce.

- Dni gorących w Polsce jest trzykrotnie więcej niż na przykład w latach 70. - podkreślił geofizyk. - To, co w nas bardzo uderza, czego doświadczamy w danej chwili w Polsce, to potężne susze. I te susze się powtarzają - mówił Rowiński. Dodał, że kiedyś zdarzały się raz na 5-6 lat. W tej chwili mamy do czynienia z suszami co drugi rok.

- To będzie przeplatane również innymi kataklizmami, jak powodzie - zaznaczył.

Konsekwencje zmian klimatycznych w Europie (PAP/Małgorzata Latos)

Emisja dwutlenku węgla na świecie

Co można zrobić?

Upał rozlał się nad Europą. Padają absolutne rekordy ciepła - 25-07-2019 W Europie panują upały. Czwartek to kolejny rekordowy pod względem temperatury dzień. Tak było we Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech. czytaj dalej

- Musimy wreszcie przestać dyskutować o tym, czy są zmiany klimatu i czy to spowodował człowiek. To jest fakt, absolutnie potwierdzony - mówił geofizyk. Dodał, że w czasopiśmie "Nature" pojawiły się prace podsumowujące wszystkie publikacje z ostatnich lat dotyczące klimatu. I według nich 99 procent uczonych z całego świata jest absolutnie zgodna co do faktu, że człowiek powoduje zmiany klimatyczne.

- Przeciętny Kowalski musi sobie zdawać sprawę z faktu, że te zmiany klimatu będą, w związku z tym musi oszczędzać wodę, żyć ekologicznie, nie jeść tyle mięsa, ile zjada do tej pory - tłumaczył.

Podkreślił, że należy słuchać i dokonywać prostych czynności, które są dla świata ważne.

- To nie uda się bez zmian gospodarczych, bez zmiany podejścia do gospodarki. Na pewno będą zawirowania w niektórych sektorach przemysłowych, ale też nauka pokazuje, że to może być szansa. Innowacyjność zwykle powoduje, że kraje się rozwijają bardzo mocno - tłumaczył geofizyk. - Nie unikniemy dekarbonizacji, z tym się trzeba pogodzić, ale nie należy nad tym płakać. - Trzeba działać bardzo szybko - podkreślił. - Już nie mamy czasu, musimy działać - apelował.

Geofizyk zaznaczył, że stoimy w obliczu katastrofy klimatycznej.

Globalny ranking klimatycznego ryzyka (Małgorzata Latos/PAP)

Emisja gazów cieplarnianych w Polsce (infografika)

Posłuchaj całej rozmowy z profesorem Pawłem Rowińskim: