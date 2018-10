Nad Bałtykiem wiatr może przekroczyć 100 km/h. Ostrzeżenia drugiego stopnia

Prognoza pogody na dziś: sporo słonecznych chwil, ale miejscami popada - 02-10-2018 Wtorek będzie chłodniejszy niż kilka poprzednich dni, ale przeważnie pogodny. Lokalnie spadnie przelotny deszcz. Najsilniejsze porywy wiatru spodziewane są na północy kraju. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Silny i porywisty wiatr może we wtorek miejscami rozpędzić się do 100 kilometrów na godzinę, a w nocy nawet do 110 km/h - przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wydał z tego powodu ostrzeżenia drugiego stopnia.

IMGW ostrzega o niebezpiecznym wietrze w województwie zachodniopomorskim. Ostrzeżenia obowiązują w powiatach: kamieńskim, Świnoujściu, gryfickim, kołobrzeskim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalinie, sławieńskim. Są ważne do środy do godziny 9.

Na tym terenie prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 100 km/h. Po północy możliwe są pojedyncze porywy do 110 km/h z kierunków zachodnich.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na wtorek

We wtorek IMGW może wydać kolejne alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwach:

- zachodniopomorskim - w nocy w powiatach nadmorskich prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, powieje z zachodu. W dzień zapowiadany jest także silny wiatr o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, nad morzem do 80 km/h, wiejący z północnego zachodu.

- pomorskim - w nocy w całym województwie prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Także w dzień synoptycy przewidują wiatr o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Orientacyjna prognoza zagrożeń IMGW na wtorek

Prognoza zagrożeń na środę

Również w środę mogą zostać wydane ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W województwach:

- zachodniopomorskim - w nocy w powiatach nadmorskich prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu. Taki sam wiatr, tyle że wiejący z północnego zachodu, zapowiadany jest w ciągu dnia;

- pomorskim - w nocy prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu. W dzień prognozuje się silny wiatr o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu;

- lubuskim - zapowiadany jest silny wiatr o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu;

- wielkopolskim - prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu;

- zagrożenie może spowodować silny wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich;

- mazowieckim - spodziewany jest silny wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu;

- dolnośląskim - prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu;

- łódzkim - synoptycy przewidują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu;

- lubelskim - prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu;

- opolskim - może powiać silny wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu;

- śląskim - prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu;

- świętokrzyskim - można się spodziewać silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu;

- małopolskim - zapowiadane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu;

- podkarpackim - prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu.

Orientacyjna prognoza zagrożeń IMGW na środę

Czym są ostrzeżenia drugiego stopnia

"Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń to prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.