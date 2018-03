Nad ranem -20 stopni. Zimne powitanie pierwszego dnia meteorologicznej wiosny

Nadchodzi ocieplenie. W weekend powyżej zera, potem nawet 8 stopni - 28-02-2018 Z każdym kolejnym dniem będzie robić się cieplej. Miejscami poprószy śnieg, pod koniec tygodnia wystąpią też opady śniegu z deszczem. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem potężnego wyżu znad Skandynawii, w zimnej masie powietrza pochodzenia arktycznego, która napływa z północnego wschodu. Nad wschodnią części kraju zaznaczy się jednak słaby wpływ układu niżowego znad Ukrainy.

To oznacza, że pierwszy dzień meteorologicznej wiosny - okresu, który obejmuje marzec, kwiecień i maj - będzie bardzo zimowy.

W nocy miejscami popada śnieg

Nadchodząca noc przyniesie na wschodzie i północnym wschodzie oraz na Wybrzeżu Gdańskim opady śniegu do 1-2 centymetrów. Tam będzie pochmurno. Na pozostałym obszarze kraju prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalnie wyniesie od -20 st. C na Podkarpaciu, przez -15 st. C w centrum kraju, do -13 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu i północnego wschodu.

Pogodny czwartek

W ciągu dnia będzie pogodnie, tylko na wschodnim Pomorzu oraz na północnym wschodzie i wschodzie spodziewamy się chmur. Na Podlasiu, Mazurach, Warmii i Wybrzeżu Gdańskim opady śniegu wyniosą do 1-2 cm. Termometry wskażą od -12 st. C na Suwalszczyźnie, przez -8 st. C w centrum kraju, do -5 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje wiatr słaby i umiarkowany wschodni i północno-wschodni.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

W czwartek wilgotność względna powietrza okaże się najwyższa na wschodzie kraju i wyniesie powyżej 80 procent. Najniższa będzie w zachodniej Polsce. Zawartość pary wodnej spadnie tam nawet poniżej 60 proc. W całym kraju odczujemy zimno, a warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla poszczególnych miast

WARSZAWA

NOC: Będzie pochmurno, okresami pojawią się opady śniegu. Temperatura spadnie do -14 st. C. Wiatr północno-wschodni okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około północy osiągnie wartość 1016 hPa, spada.

DZIEŃ: Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalnie wzrośnie do -9 st. C. Pojawi się wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około południa osiągnie wartość 1011 hPa, spada.

TRÓJMIASTO

NOC: Będzie pochmurno, a okresami pojawią się opady śniegu. Temperatura minimalnie -15 st. C. Wystąpi wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy osiągnie wartość 1032 hPa, spada.

DZIEŃ: Na pochmurnym niebie pojawią się przejaśnienia, jednak okresami popada śnieg. Temperatura wzrośnie do -9 st. C. Wiatr północno-wschodni okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa osiągnie wartość 1026 hPa, spada.

POZNAŃ

NOC: Będzie pogodnie. Temperatura minimalnie wyniesie -14 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu. Ciśnienie spada i około północy osiągnie wartość 1018 hPa, spada.

DZIEŃ: Będzie pogodnie. Temperatura maksymalnie wyniesie -7 st. C. Wiatr wschodni okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada i około północy osiągnie wartość 1013 hPa.

WROCŁAW

NOC: Będzie pogodnie. Temperatura spadnie do -14 st. C. Powieje ze wschodu słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada i około północy osiągnie wartość 1013 hPa.

DZIEŃ: Będzie pogodnie. Termometry wskażą do -5 st. C. Wiatr wschodni okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada i około północy osiągnie wartość 1007 hPa.

KRAKÓW

NOC: Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalnie wyniesie -18 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu. Ciśnienie spada i około północy osiągnie wartość 1001 hPa.

DZIEŃ: Będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie do -8 st. C. Pojawi się słaby i umiarkowany wiatr wschodni. Ciśnienie spada i około północy osiągnie wartość 994 hPa.