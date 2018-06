Nad Skandynawią niż, za nim idzie front. Czekają nas burzowe chwile

Prognoza pogody na dziś: niewielkie zachmurzenie i komfort termiczny - 16-06-2018 Na sobotnim niebie zobaczymy trochę chmur, jednak będziemy mogli się cieszyć komfortową temperaturą. Dla nielicznych regionów prognozuje się słabe, przelotne opady deszczu. czytaj dalej

Burze z gradem

Polska dostanie się pod wpływ układu niżowego znad Skandynawii. Związany z niżem front atmosferyczny wkroczy do kraju od północnego zachodu i będzie w niedzielę wolno obejmował zachodnią i północną część kraju. Polska pozostanie w bardzo ciepłej i wilgotnej masie powietrza napływającej znad Azji Mniejszej.

W niedzielę na zachodzie kraju i Pomorzu zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. Tam popada przelotny deszcz o sumie 10-30 litrów na metr kwadratowy i pojawią się burze z gradem. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu okresami pojawi się więcej chmur z niewielkimi opadami deszczu w wysokości 1-5 l/mkw. Poza tym zapowiada się pogodny dzień. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 26 st. C na Pomorzu, Warmii, Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, 28 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunków południowych, tylko na wschodzie nadciągnie z północnego wschodu. Na ogół będzie słaby i umiarkowany, ale towarzysząc burzom osiągnie porywy do 90 kilometrów na godzinę.

Pochmurne dni

Poniedziałek na zachodzie i Pomorzu będzie pogodny. Na pozostałym obszarze kraju prognozuje się zachmurzenie umiarkowane i duże oraz przelotny deszcz o sumie 10-30 l/mkw. Mogą pojawić się burze z gradem. Na termometrach zobaczymy od 21 st. C na Wybrzeżu, przez 25 st. C w centrum, kraju do 26 st. C na wschodzie i południu. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 km/h.

Prognoza na poniedziałek i wtorek

Ciepło, z opadami deszczu

Na wtorek na przeważającym obszarze kraju prognozuje się zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Na północy będzie ono jednak większe, z opadami deszczu o sumie 1-5 l/mkw. Termometry wskażą od 24 st. C na północy, przez 26 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Podkarpaciu. Zachodni i północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, miejscami może okazać się silny.

Środa zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą od 22 st. C na Podlasiu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza na środę i czwartek

Na czwartek synoptycy prognozują zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, okresami duże. W całym kraju opady deszczu wyniosą 10-30 l/mkw. Pojawią się też burze z gradem. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 27 st. C w centrum, do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, będzie przeważnie słaby i umiarkowany. W burzach powieje do 90 km/h.