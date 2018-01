Okno pogodowe dla ratowników jest ograniczone. Temperatura odczuwalna poniżej -60 stopni - 26-01-2018 Pod szczytem Nanga Parbat utknął Polak i Francuzka. W piątek warunki pogodowe były dobre, jednak od soboty - zgodnie z prognozą - zacznie się to zmieniać. Wiatr przyspieszy, pojawią się też niewielkie opady śniegu. czytaj dalej

Silny wiatr i opady w weekend

W sobotę na Pomorzu wystąpią rozpogodzenia. W pozostałych regionach pojawi się duże zachmurzenie, a miejscami słabo popada deszcz oraz mżawka do 1-3 litrów na metr kwadratowy. Na Suwalszczyźnie wystąpią opady deszczu ze śniegiem.

Termometry pokażą od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na zachodzie. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, na północy okresami dość silny, w porywach na Wybrzeżu osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza porywów wiatru na pięć dni (ventusky.com)

Pochmurno z opadami

W niedzielę będzie pochmurno z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami deszczu do 5-15 l/mkw., tylko na północnym wschodzie popada śnieg z deszczem. Temperatura osiągnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-70 km/h.

W poniedziałek będzie pochmurno z przejaśnieniami na południowym zachodzie kraju. Okresami wystąpią opady deszczu do 5-15 l/mkw., na północnym wschodzie popada deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 4 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h.

Pogoda w niedzielę i poniedziałek

Popada śnieg i deszcz ze śniegiem

We wtorek na zachodzie będzie pogodnie. W pozostałych regionach wystąpi zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami popada śnieg do 1-2 cm, na Podkarpaciu pojawią się opady deszczu ze śniegiem do 3 l/mkw. Termometry wskażą od 2 st. C na północnym wschodzie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 60-80 km/h.

Wideo Prognoza opadów na pięć dni (ventusky.com)

Środa okaże się pochmurna z opadami deszczu ze śniegiem do 5-10 l/mkw., na północnym wschodzie popada śnieg do 5 cm. Temperatura osiągnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h.

Pogoda we wtorek i środę

