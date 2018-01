Do godziny 12 w wielu regionach utrzymają się mgły, które utrudnią jazdę. Miejscami widzialność jest ograniczona na sto metrów. Pojawią się również słabe opady deszczu.

Wiosenne ciepło, trochę śniegu i porywisty wiatr - 01-01-2018 W najbliższych dniach będzie dość ciepło, termometry pokażą od 2 do nawet 10 stopni. Aura okaże się deszczowa, powieje też silny wiatr. czytaj dalej

We wtorek ślisko będzie na Pomorzu, w Wielkopolsce i na zachodzie, gdzie pojawią się opady rzędu 2 do 7 l/mkw. oraz w części Lubelszczyzny i Podkarpacia (do 2 l/mkw.).

W pozostałych regionach warunki do jazdy okażą się dobre, choć miejscami jest mglisto.

Gdzie są mgły?

Nad wschodnią i południowo-wschodnią częścią kraju występuje wiele mgieł i zamgleń. Zjawiska związane są z frontem ciepłym i niżem z nad Bałkanów. Miejscami mgły są gęste, przy ujemnej temperaturze, więc mogą osadzać szadź, która sprawia, że na drogach jest ślisko.

Sprawdź, gdzie widzialność jest ograniczona:

- 100 metrów: Białystok, Suwałki, Lublin;

- 200 metrów: Sandomierz, Terespol;

- 300 metrów: Kozienice, Rzeszów;

- 400 metrów: Warszawa;

- 500 metrów: Siedlce.

Mgły mogą powodować utrudnienia w komunikacji lądowej i lotniczej. Utrzymają się do godz. 11-12.

Uwaga: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silną mgłą dla Lubelszczyzny, Małopolski i Ziemi Świętokrzyskiej. Prosimy zachować ostrożność.