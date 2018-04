Wiosenne "lato", które w ubiegłym tygodniu rozpieszczało nas piękną, stabilną pogodą, jest w odwrocie. Choć w najbliższych dniach możemy spodziewać się nadal wielu słonecznych chwil, to popada także deszcz, a miejscami będzie naprawdę chłodno.

Od 11 do nawet 25 stopni

Wtorek okaże się pogodny. Po południu od zachodu zachmurzenie będzie wzrastać do dużego. Na Pomorzu i Warmii wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Przeważnie słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 1001 hPa.

W środę zachmurzenie będzie się zmieniać. Na północy i zachodzie popada przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C w Małopolsce. Zachodni wiatr powieje przeważnie słabo i umiarkowanie, okresami będzie silniejszy. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.

Wideo Rozkład i suma opadów w najbliższych dniach (ventusky.com)

Czwartek z przelotnym deszczem

W czwartek zachmurzenie pozostanie zmienne. Prognozuje się opady przelotnego deszczu. Termometry wskażą maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Chłodny piątek

W piątek na Pomorzu Zachodnim wystąpią przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje na ogół słabo, ze zmiennych kierunków.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com)

Powrót ciepła

W sobotę niebo pozostanie pogodne nad większością kraju. Jedynie na Podkarpaciu się zachmurzy, jednak pojawią się też przejaśnienia. W tym regionie wystąpią opady deszczu oraz burze - z towarzyszącym opadem do 20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 80 km/h. Na ogół powieje słabo i umiarkowanie, miejscami silniej, z południa.