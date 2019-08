Nadchodzą dni z groźną pogodą. Zachowajcie ostrożność

Wirujący lej pojawił się nad Bałtykiem - 22-08-2019 Nad taflą Bałtyku powstała trąba wodna. Druga połowa sierpnia i wrzesień to najlepszy moment na obserwację takich zjawisk nad polskim morzem. Zdjęcia i nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Może popadać

W piątek powinno być pogodnie, tylko na południu kraju może wystąpić zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. W górach pojawią się przelotne opady deszczu do 5-20 litrów na metr kwadratowy i burze. Termometry wskażą od 24 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr, południowo-wschodni i wschodni, powieje słabo i umiarkowanie, w burzach może być silny.

Sobota przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu kraju będzie ono wzrastać do dużego z przelotnymi opadami deszczu rzędu 10-30 l/mkw. i burzami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie, przez 27 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na zachodzie. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, powieje okresami dość silnie, a w burzach rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.

Wideo Potencjalny rozwój burz w kolejnych dniach (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

W niedzielę na niebie zaobserwujemy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu kraju może ono wzrastać do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 10-30 litrów na metr kwadratowy. Może również zagrzmieć. Maksymalna temperatura wyniesie od 26 st. C na Suwalszczyźnie, przez 28 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na południowym zachodzie. Ze wschodu i południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany okresami dość silny wiatr. W burzach może powiać silnie, do 90 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Opady deszczu w ciągu kolejnych pięciu dni (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Silny wiatr

Wraz z poniedziałkiem nadjedzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu i zachodzie kraju wzrastać może do dużego, z przelotnymi opadami deszczu do 10-40 l/mkw. i burzami z gradem. Na termometrach zobaczymy od 27 st. C na Suwalszczyźnie, 30 st. C w centrum kraju do 31 st. C na zachodzie. Wiatr, południowo-wschodni powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. W burzach osiągnie prędkość do 90 km/h.

Wideo Potencjalne porywy wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Na wtorek prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie kraju dzień upłynie bez opadów, a na pozostałym obszarze mogą wystąpić przelotne opady deszczu do 10-40 l/mkw. i burze z gradem. Na termometrach zobaczymy od 28 st. C na Suwalszczyźnie, przez 30 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z południowego wschodu słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. W burzach będzie silny, do 90 km/h.

Wideo Temperatura w ciągu kolejnych pięciu dni (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)