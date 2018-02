Najwyższy alert na zachodzie Polski - groźba podtopień. Miejscami niebezpieczny silny wiatr - 01-02-2018 Na południu Polski silny wiatr może powiać z prędkością do 80 kilometrów na godzinę, a w dwóch województwach znacząco podnosi się stan wód. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia, nawet trzeciego, najwyższego stopnia. czytaj dalej

Niedziela: najzimniej w Zakopanem

Jak informuje synoptyk TVN Meteo Wojciech Raczyński, w niedzielę utworzy się układ niżowy nad Rosją. Ten właśnie niż ściągnie arktyczne powietrze znad Skandynawii. W ciągu następnego tygodnia to powietrze będzie zalegać nad Polską i utrzyma się najprawdopodobniej przez cały tydzień. Z czwartkowych danych wynika, że dopiero w niedzielę 11 lutego nastąpi ocieplenie.

Według czwartkowych modeli meteorologicznych w nocy z niedzieli na poniedziałek niska temperatura da się nam już we znaki. W Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Warszawie temperatura spadnie do -4 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie w Zielonej Górze, Krakowie i Białymstoku (-5 stopni Celsjusza). Najzimniej będzie w Lublinie, gdzie słupki termometrów wskażą -8 stopni Celsjusza, oraz w Zakopanem, gdzie będzie jedynie 9 stopni poniżej zera.

Temperatura w nocy z niedzieli na poniedziałek

Poniedziałek: jeszcze zimniej

W nocy z poniedziałku na wtorek będzie jeszcze zimniej. Prognozuje się, że temperatura spadnie - gdzieniegdzie tylko o jeden stopień, w innych miejscach - nawet o dwa lub trzy. W Gdańsku, Opolu i Koszalinie spodziewajmy się, że temperatura spadnie do -6 stopni Celsjusza, za to w Łodzi, Zielonej Górze, Warszawie i Suwałkach - do 7 stopni poniżej zera.

Jeszcze zimniej będzie w Krakowie i Białymstoku (- 8 stopni Celsjusza) oraz w Lublinie, gdzie słupki termometrów wskażą tylko 11 stopni Celsjusza mrozu.

Temperatura w nocy z poniedziałku na wtorek

Sprawdź, jaka pogoda czeka Cię z najbliższych dniach:

Wideo Prognoza pogody na najbliższe dni