Nadchodzą wietrzne dni. Prawie w całym kraju będzie padało

Pochmurno, miejscami popada

W sobotę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Okresami popada deszcz o sumie 5-15 litrów wody na metr kwadratowy, miejscami możliwe są burze. Termometry pokażą od 17 stopni Celsjusza na północy, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na południu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Zapowiada się pochmurna niedziela z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Na północy pojawi się okresami deszcz o sumie do 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na południu. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 50-70 km/h.

Na poniedziałek synoptycy prognozują duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Okresami popada deszcz o sumie 5-15 l/mkw., na południu może zagrzmieć. Termometry pokażą od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 70-90 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Przelotny deszcz

Zapowiada się dość pogodny wtorek na południowym wschodzie kraju. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 5-20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C na północnym wschodzie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 60 km/h.

Przed nami pogodna środa na północnym zachodzie Polski. W pozostałej części kraju będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 5-15 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na południowym wschodzie. Wiatr zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach powieje do 60 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę