Od piątku spodziewane są silne porywy wiatru. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia. Z prognozy zagrożeń wynika, że wietrzna aura będzie towarzyszyć nam do końca tygodnia.

Na pogodę w Polsce wpływa niż Korneliusz, którego centrum znajduje się nad Wyspami Brytyjskimi. Różnica ciśnienia między jego centrum a obrzeżami nad Francją i Włochami przekracza 25 hektopaskali. Tak duża różnica na relatywnie niewielkiej odległości sprawia, że na terytorium Polski występuje silny wiatr.

Od piątku do późnych godzin wieczornych obowiązują ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według prognozy zagrożeń wietrzna aura spodziewana jest do końca tygodnia.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

W województwie pomorskim w powiatach: puckim, wejherowskim, lęborskim, słupskim i Słupsku zostało wydane ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Tam średnia prędkość wiatru osiągnie od 35 do 50 kilometrów na godzinę, w porywach rozpędzi się do 90-100 km/h. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 7 do 18 w piątek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał też ostrzeżenia pierwszego stopnia. Obowiązują w województwach:

- zachodniopomorskim, alert ma obowiązywać od piątku od godziny 8 do piątku do godziny 15. Tam wiatr może osiągać w porywach maksymalną prędkość 90-95 km/h;

- lubuskim, ostrzeżenie zacznie obowiązywać w piątek o godzinie 7.30 i straci ważność o godzinie 16 w piątek. Porywy będą osiągać tam prędkość 75-85 km/h;

- dolnośląskim, alert będzie obowiązywać od godziny 8 do godziny 17.30 w piątek. Prognozowane są porywy wiatru rzędu 75-85 km/h;

, ostrzeżenie ma być ważne od godziny 8.30 do godziny 17.30 w piątek. W tym regionie spodziewane są porywy osiągające prędkość 70-80 km/h;

- łódzkim, alert obowiązywać będzie w piątek od godziny 10 do 20. Porywy rozpędzą się do 75-85 km/h.

- kujawsko-pomorskim i pomorskim (z wyjątkiem powiatów, gdzie obowiązuje alert drugiego stopnia). Ostrzeżenie będzie ważne od piątku od godziny 9 do godziny 20. Prognozowana jest prędkość porywów wiatru dochodząca do 85 km/h;

- warmińsko-mazurskim, ostrzeżenie będzie ważne od godziny 9 do 23 w piątek. Porywy osiągną tam maksymalną prędkość 80 km/h;

- podlaskim, alerty wejdą w życie w piątek o godzinie 10 i wygasną o północy. Wiatr rozpędzi się do 80 km/h.

- mazowieckim (z wyjątkiem powiatów: garwolińskiego, kozienickiego, białobrzeskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, radomskiego, Radomia, zwoleńskiego i lipskiego). Alert będzie ważny od godziny 10 do godziny 20. Porywy osiągną maksymalnie 75 km/h.

Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek prognozuje, że porywy wiatru mogą być silne również na nizinach i osiągać prędkość do 50-70 km/h. W Tatrach zaś może powiać halny, z prędkością wyższą niż 100 km/h, niewykluczone są porywy dochodzące do 150 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń na piątek

W piątek, oprócz województw w których obowiązują ostrzeżenia, mogą zostać wydane kolejne alerty. Tak może stać się w woj. lubelskim - tam również spodziewane są porywy wiatru do 75 km/h.

Prognoza zagrożeń na piątek

Prognoza zagrożeń na sobotę

Wietrzna aura może nie odpuścić w sobotę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnymi porywami wiatru w woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, opolskim, dolnośląskim oraz lubuskim. Siła wiatru w porywach w zależności od regionu może wynieść od 70 do 90 km/h.

Prognoza zagrożeń na sobotę

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Wiatr może sprawiać niebezpieczeństwo także w niedzielę. W woj. lubelskim, mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia. Prędkość wiatru w porywach może osiągnąć maksymalnie 70-85 km/h.

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

Deifnicja IMGW mówi, że ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Czym jest prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Prognoza zagrożeń jest orientacyjną prognozą pogody, służącą wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego