Nadchodzi ochłodzenie. Na horyzoncie deszcz i deszcz ze śniegiem

Niedziela okaże się pogodna, ale zrobi się chłodniej. Termometry pokażą maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C w na Podkarpaciu. Z północnego zachodu powieje na ogół umiarkowany wiatr.

Miejscami deszcz ze śniegiem

W poniedziałek w całym kraju możliwe są przelotne opady deszczu, a na północy deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Powieje z zachodu i północnego zachodu.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Do 9 stopni

We wtorek możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a na wschodzie kraju deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach może rozpędzić się do 60 kilometrów na godzinę. Powieje z północnego zachodu.

Wideo Prognozowane porywy wiatru w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Deszcz ze śniegiem

W środę synoptycy prognozują okresami przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie od 5 st. C na Podkarpaciu do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogodnie w całym kraju

Czwartek zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Pomorzu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

Prognoza pogody na środę i czwartek