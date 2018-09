Nadchodzi ocieplenie. Bardzo krótkie

W najbliższych dniach temperatura lekko wzrośnie, miejscami do 22 stopni Celsjusza. Nie potrwa to jednak długo, bo już w weekend nie zobaczymy na termometrach więcej niż 16 stopni. Będzie pochmurno. Ulewy nie są zapowiadane, ale lokalnie może popadać.

W środę od północy do Polski wkroczy ciepły front atmosferyczny. Pozostaniemy jednak w masie powietrza arktycznego, które od kilku dni przynosi nam chłód.

Na północy i północnym wschodzie kraju niebo tego dnia okaże się pochmurne. Miejscami popada tam deszcz - do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum, do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu nawet do 80 km/h.

Nawet 22 stopnie

W czwartek zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. W regionach północnych i północno-wschodnich okresami wystąpią opady deszczu do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Miejscami popada deszcz

Również w piątek zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie okresami popada deszcz - do 5 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum, do 21 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu. Rozpędzi się w porywach do 50 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wyrównana temperatura

Sobota przyniesie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na południu, wschodzie i w centrum kraju spodziewane są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura osiągnie maksymalnie od 13 st. C na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum, do 15 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Wciąż chłodno i pochmurno

Tydzień zakończy się także pod znakiem chmur. Zachmurzenie w całym kraju będzie umiarkowane i duże. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu i południa.