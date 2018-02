Nadchodzi ocieplenie. W weekend powyżej zera, potem nawet 8 stopni

Nasza wtorkowa prognoza pogody na pięć dni przewidywała, że w niedzielę na Dolnym Śląsku będą 4 stopnie Celsjusza. Niektóre modele pokazywały, że tego dnia w tym regionie termometry mogą wskazywać nawet 10 st. C. Synoptycy TVN Meteo podchodzą do tak "ciepłej" prognozy z dystansem, ale zaznaczają, że poniedziałek może przynieść na południowym zachodzie kraju nawet 8 st. C.

Kolejne ofiary mrozu w Polsce. Ostrzeżenia niemal w całym kraju - 28-02-2018 Mróz nadal występuje w całym kraju. W środę rano miejscami było -18 stopni Celsjusza. Tylko w ciągu ostatniej doby z powodu wychłodzenia zmarło pięć osób. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymuje ostrzeżenia pierwszego stopnia dla wszystkich województw. czytaj dalej

- W weekend Polska zacznie dostawać się pod wpływ bardzo aktywnego układu niżowego znad Atlantyku, który będzie "pompował" ciepłe masy powietrza z południa i południowego zachodu zarówno nad południową, jak i środkową część Europy. Niż zalegający nad zachodnią Europą skieruje do nas cieplejsze masy powietrza polarno-morskiego. W świetle najnowszych materiałów prognostycznych temperatura w poniedziałek może wzrosnąć do nawet ośmiu stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. W napływających z południa masach powietrza powieje silniejszy wiatr południowo-wschodni i południowy. Wystąpią bardzo dobre warunki do wzrostu temperatury i rozpoczęcia termicznego przedwiośnia - opowiadała nam synoptyk Arleta Unton-Pyziołek.

Sprawdźcie, jak wygląda prognoza pogody na pięć dni.

Mroźna noc, mroźny dzień

W nocy ze środy na czwartek mróz będzie siarczysty. Temperatura minimalna wyniesie od -20 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez -15 st. C w centrum, do -13 st. C na Ziemi Lubuskiej.

Czwartek będzie przeważnie pogodny. Jedynie na wschodnim Pomorzu oraz na północnym wschodzie i wschodzie niebo się zachmurzy. Na Podlasiu, Mazurach, Warmii i Wybrzeżu Gdańskim wystąpią opady śniegu do 1-2 centymetrów. Temperatura maksymalna pozostanie niska - wyniesie od -12 st. C na Suwalszczyźnie, przez -8 st. C w centrum, do -5 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu i północnego wschodu.

Wideo Wysokość i rozkład opadów w najbliższych dniach (ventusky.com)

Przeważnie pogodny piątek

Piątek zapowiada się pogodnie w większości kraju. Tylko na północnym wschodzie będzie pochmurno, popada tam też śnieg - maksymalnie do 1 cm. Termometry na ranem wskażą od -20 st. C na południowym wschodzie do -13 st. C na Pomorzu Zachodnim. W ciągu dnia temperatura wzrośnie od -8 st. C na Podkarpaciu, przez -5 st. C w centrum kraju, do -3 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Miejscami poprószy śnieg

W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie wystąpią opady śniegu, do 1-2 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -6 st. C na wschodzie, przez -3 st. C w centrum, do -1 st. C na zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu i północy.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

W niedzielę miejscami śnieg z deszczem

"Bestia ze wschodu" na Wyspach Brytyjskich. Śnieg, mróz i puste półki w sklepach - 28-02-2018 Zima z dużą siłą uderzyła w Wyspy Brytyjskie. W Wielkiej Brytanii zmarły cztery osoby, w wielu miejscach zabrakło prądu, są też utrudnienia w komunikacji. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy od Was zdjęcia i nagrania obrazujące sytuację pogodową. czytaj dalej

W poniedziałek przeważnie powyżej zera

Niedzielne niebo przykryją chmury - w stopniu umiarkowanym i dużym. Tylko na północnym wschodzie popada śnieg z deszczem. Spodziewamy się go od 1 do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie maksymalnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Jedynie na wschodzie może okresami powiać dość silnie.

Tego dnia będzie pochmurno, ale na niebie pojawią się przejaśnienia. Na Pomorzu okresami wystąpią opady śniegu z deszczem, do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Przeważnie słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Okresami może być dość silny - na zachodzie z porywami o prędkości do 60 kilometrów na godzinę.