Prognoza pogody na dziś: ciepło, ale pochmurno - 08-11-2018 Po ustąpieniu porannych mgieł, w czwartek w niektórych regionach chmur na niebie pojawi się sporo. Możemy jednak liczyć na przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby pogodą w Polsce rządzić będzie wyż Zouhir znad Rosji. To jemu zawdzięczamy płynące do nas ciepłe i wilgotne powietrze z rejonu Morza Śródziemnego. W kolejnych dniach bliżej Polski przysunie się niż Zarmina znad Atlantyku, a wraz z nim pojawią się opady deszczu.

Mglisty piątek

W piątek termometry wskażą maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 13 stopni na Mazowszu, do 16 st. C na Podkarpaciu. W regionach północnych i zachodnich na niebie zobaczymy nieco chmur, jednak od południa w głąb kraju będą postępować rozpogodzenia. O poranku w całej Polsce wystąpią mgły, na północy utrzymają się przez większość dnia. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Najwięcej słońca na Dolnym Śląsku

Sobota będzie pogodna w całym kraju. Najwięcej słońca otrzymają mieszkańcy Dolnego Śląska. Rano w całym kraju wystąpią mgły. Termometry wskażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum, do 15 stopni na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Święto Niepodległości miejscami deszczowe

W niedzielę w regionach północnych wystąpią przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 stopni w centrum, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, południowy. W porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę. W górach wystąpi wiatr halny (zstępujący z grzbietów gór w doliny).

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Do 17 stopni

W poniedziałek na północy Polski może popadać przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie, z czego na najwięcej słońca mogą liczyć mieszkańcy Dolnego Śląska. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 stopni w centrum, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południa. W porywach rozpędzi się do 60 km/h.

Wideo Opady deszczu w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Przeważnie deszczowo

We wtorek opady deszczu będą występować w prawie całym kraju. Bezdeszczowy pozostanie jedynie południowy wschód, gdzie będzie dość pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 11 st. C, przez 14 st. C w centrum, do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.