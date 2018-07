Tropikalne upały pozostaną groźne. Ostrzeżenia - 30-07-2018 Upały będą doskwierać nam nawet do czwartku. Termometry miejscami pokażą nawet 34 stopnie Celsjusza. Ostrzeżenia drugiego stopnia, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, mają obowiązywać także w kolejnych dniach. czytaj dalej

Środa: nawet 35 stopni

We wtorek pogodnie będzie tylko na krańcach zachodnich. Poza tym wszędzie spodziewane są przelotne opady deszczu rzędu 10-40 litrów na metr kwadratowy i burze z gradem. Termometry pokażą od 29 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 31 st. C w centrum kraju, po 34 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Okresami powieje dość silnie, a w burzach silnie - z prędkością do 90 kilometrów na godzinę.

Środa okaże się pogodna na południowym zachodzie i w centrum kraju. W pozostałych regionach może spaść deszcz rzędu 10-40 l/mkw., spodziewane są też burze z gradem. Temperatura wyniesie od 29 st. C na Suwalszczyźnie, przez 32 st. C w centrum kraju, po 35 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje na ogół z kierunków wschodnich, słaby i umiarkowany. Miejscami będzie dość silny, w burzach zaś silny do 90 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu pięciu dniu (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Czwartek: nieznaczne ochłodzenie

Na południowym wschodzie kraju w czwartek będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju spodziewane są burze z deszczem rzędu 10-50 l/mkw. Synoptycy nie wykluczają opadów gradu, miejscami gwałtownych. Termometry pokażą od 27 st. C na Pomorzu Zachodnim do 30 st. C w centrum kraju i na południu. Na wschodzie powieje południowo-wschodni wiatr. W pozostałych regionach będzie wiał słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. W burzach może powiać silniej, do 90 km/h.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Piątek: prawie wszędzie deszcz

Piątek zapowiada się całkowicie pogodnie tylko na zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze kraju spadnie przelotny deszcz, mogą też przejść burze z opadami rzędu 10-40 l/mkw. Niewykluczone, że spadnie grad. Termometry pokażą od 26 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 28 st. C w centrum kraju, po 29 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni i zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Chwilami powieje silniej, a w burzach nawet do 90 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Opady w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Sobota: nie odpoczniemy od burz

W sobotę na północnym wschodzie i południowym wschodzie należy spodziewać się opadów deszczu rzędu 10-30 l/mkw. i burz z gradem. Na pozostałym obszarze czeka nas dużo słońca. Termometry pokażą od 25 st. C na Podlasiu, przez 28 st. C w centrum kraju, po 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Okresami okaże się dość silny, a w burzach silny - do 90 km/h.