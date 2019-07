Nadciągają kolejne burze. Ostrzeżenia drugiego stopnia

"Patrzę, deski lecą, wszystko, blacha". Burze szalały nad Polską - 30-07-2019 Wyładowania, silny wiatr i intensywne opady deszczu - gwałtowna pogoda w poniedziałek była przyczyną ponad 900 interwencji strażaków w całym kraju. W Łodzi kilka tysięcy odbiorców nie miało prądu, a część ulic była nieprzejezdna. Podobnie było w Warszawie, gdzie intensywne opady doprowadziły do lokalnych podtopień. Zniszczonych lub uszkodzonych zostało w sumie kilkadziesiąt budynków. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem

We wtorek w wielu regionach aura może stwarzać zagrożenie. Jak prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w centralnej części Polski zrobi się upalnie. Duże niebezpieczeństwo będą stanowić również burze z gradem.

Synoptycy IMGW ostrzegają, że w południowo-wschodnich regionach wystąpią groźne wyładowania. Burzom towarzyszyć mają opady deszczu rzędu 30-50 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 60 l/mkw. oraz porywy wiatru rozpędzające się do 90 kilometrów na godzinę. Miejscami może również spaść grad.

Alerty drugiego stopnia przed tym niebezpieczeństwem dotyczą województw:

- podkarpackiego;

- małopolskiego;

- śląskiego;

- świętokrzyskiego.

Ostrzeżenia będą ważne między godziną 12 we wtorek do północy w nocy z wtorku na środę.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW przed burzami z gradem

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem

IMGW wydał także alerty drugiego stopnia przed upałem na terenie województw:

- pomorskiego, z wyłączeniem powiatów nadmorskich;

- kujawsko-pomorskiego;

- wielkopolskiego;

- lubuskiego, w powiatach strzelecko-drezdeneckim, międzyrzeckim, świebodzińskim, zielonogórskim, nowosolskim, wschowskim;

- dolnośląskiego, w powiatach górowskim, wołowskim, średzkim, wrocławskim, strzelińskim, oławskim, Wrocław, trzebnickim, milickim, oleśnickim;

- opolskiego;

- łódzkiego;

- mazowieckiego, wszędzie z wyłączeniem powiatów ostrołęckiego, Ostrołęka, ostrowskiego, węgrowskiego, sokołowskiego, siedleckiego, Siedlce, łosickiego.

W tych regionach temperatura maksymalna może osiągnąć w dzień wartość od 29 do 33 stopni Celsjusza.

W województwie pomorskim ostrzeżenia obowiązują do godziny 19 we wtorek. W pozostałych województwach do godziny 20 we wtorek.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW przed upałem

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Jak czytamy w definicji IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.