Najbliższe dni będą gorące. Poza wysoką temperaturą pojawią się burze

Bardzo silny wiatr i burze z gradem. Alert RCB: jeżeli możesz, zostań w domu - 07-08-2019 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało Alert RCB w związku z niebezpieczną pogodą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem i intensywnymi opadami deszczu z burzami. czytaj dalej

Do 32 stopni

W czwartek na niebie pojawi się zmienne zachmurzenie. W województwach północnych prognozowane są przelotne opady deszczu i burze. Będą im towarzyszyć opady rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru rozpędzające się do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który miejscami może być silniejszy.

W piątek należy spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach może przelotnie popadać, a na Podlasiu możliwe są burze. Wyładowaniom towarzyszyć będą opady deszczu do 10-20 l/mkw. i porywy wiatru do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Początek weekendu na Podlasiu i Lubelszczyźnie zapowiada się pogodnie. W pozostałych regionach prognozowane są przelotne opady deszczu. Mogą wystąpić również burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw. deszczu i powieje z prędkością 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. c na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższych godzin (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Miejscami silny wiatr

Niedziela będzie na ogół słoneczna. Temperatura maksymalna sięgnie od 24 st. C na Podlasiu do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W strefie brzegowej może być porywisty i rozpędzać się do 70 km/h.

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com)

W poniedziałek na zachodzie kraju wystąpią przelotny deszcz i wyładowania. Podczas burz spadnie do 10-20 l/mkw. deszczu i powieje z prędkością 60-80 km/h. W pozostałych regionach prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. c na Podkarpaciu. Powieje z południa, słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek