Najbliższe dni chłodne i wietrzne. Miejscami przydadzą się parasole

Jęzor chłodu od Skandynawii po Alpy. "Zimna Kaśka" nad Polską - 11-04-2019 "Do Polski wlewa się zimna masa powietrza znad Arktyki i Subarktyki. W nadchodzących dniach trzeba zadbać o zakwitające krzewy i drzewa, osłaniając je przed mrozem" - pisze synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem wyżu znad Skandynawii, w zimnej masie powietrza pochodzenia arktycznego. Tylko południe kraju pozostaje na skraju układu niżowego znad Bałkanów, w cieplejszej masie powietrza polarnego.

>>>CZYTAJ TEŻ: SYNOPTYK TŁUMACZY, DLACZEGO W POLSCE ZROBIŁO SIĘ ZIMNO

W piątek wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej synoptycy prognozują słabe opady deszczu ze śniegiem o sumie do dwóch litrów na metr kwadratowy, a na południu kraju deszczu ze śniegiem i deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 5 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr północno-wschodni powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie.

Weekend z deszczem

W sobotę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na zachodzie i południu duże. Na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku okresami popada deszcz o sumie do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 6 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 10 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr z północnego wschodu.

W niedzielę wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, tylko na zachodzie i południu okresami duże. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Podlasiu do 12 st. C w centrum kraju i na Śląsku. Wiatr północno-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Do 14 stopni

Zapowiada się pochmurny poniedziałek z przejaśnieniami. Na południu kraju popada deszcz o sumie pięciu litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 10 st. C na wschodzie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie.

Przed nami pogodny wtorek, tylko na południu kraju będzie pochmurno. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Podlasiu do 14 st. C w centrum kraju i na Śląsku. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek