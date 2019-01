Najbliższe dni deszczowe i śnieżne. Miejscami nadal wietrznie

IMGW ostrzega: na południu śnieg, na zachodzie oblodzenia - 03-01-2019 Na południu i zachodzie Polski aura może okazać się groźna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu oraz oblodzeniami. W ciągu ostatnich dni aura mocno dała się nam we znaki i pokazała, że warto śledzić komunikaty pogodowe. czytaj dalej

Opady w całym kraju

Piątek przyniesie na ogół nieprzyjemną aurę. Wystąpią przelotne opady śniegu, od Pomorza przechodzące w deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Rzeszowszczyźnie, przez zero stopni na Dolnym Śląsku, do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z północnego zachodu i zachodu powieje umiarkowany wiatr. W porywach na Wybrzeżu osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

W sobotę wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na wschodzie i Podkarpaciu popada śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od zera stopni na wschodzie do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, a na Wybrzeżu dość silny, północno-zachodni. W porywach rozpędzi się do 50 km/h.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com)

Wiatr się uspokoi

Niedziela okresami przyniesie opady śniegu. Na Pomorzu popada deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Pomorzu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północny.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Pogodny początek tygodnia

Nowy tydzień rozpocznie się na ogół pogodnie. Jedynie na Podkarpaciu wystąpią opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -6 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Pomorzu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com)

Znów silniej powieje

We wtorek na przeważającym obszarze kraju okresami popada śnieg. Na zachodzie wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowy i południowo-zachodni. W porywach osiągnie prędkość do 70 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek